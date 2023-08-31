سياسة
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الجيش الفرنسي يعلن استعداده للرد على أي تصعيد "يقوّض نفوذ" باريس في النيجر
قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير غوديير إن "القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي توتر متجدّد من شأنه أن يقوّض النفوذ العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر".
الجيش الفرنسي يعلن استعداده للرد على أي تصعيد "يقوّض نفوذ" باريس في النيجر
الجيش الفرنسي يعلن استعداده للرد على أي تصعيد "يقوّض نفوذ" باريس في النيجر / صورة: AA
31 أغسطس 2023

أكدت فرنسا، الخميس، استعدادها للرد على أي تصعيد قد يقوّض نفوذها العسكري والدبلوماسي في النيجر.

جاء ذلك حسب تصريحات أدلى بها متحدث هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير غوديير، ونقلها إعلام محلي ودولي، بينه "فرانس 24" و"يورونيوز".

وقال غوديير إن "القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي توتر متجدّد من شأنه أن يقوّض النفوذ العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر".

وأضاف أنه "اتّخذت الترتيبات اللازمة لحماية حقوق هذه الجهات".

وفي وقت سابق الخميس، ألغى المجلس العسكري في النيجر الحصانة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيتي، وأمر الشرطة بطرده من البلاد.

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة أسوشييتد برس، إن إيتي "لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانة المرتبطة بمنصبه عضواً في الطاقم الدبلوماسي" للسفارة الفرنسية.

وأضاف أنه "أُلغيت أيضاً البطاقات الدبلوماسية والتأشيرات لعائلة السفير"، وأنه أصدر أوامر للشرطة "بطرد" إيتي من البلاد.

والأربعاء، وصفت الجبهة الوطنية لسيادة النيجر "FPSN"، وهي منظمة أنشئت بعد انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي، ومعادية للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، إيتي بأنه "مواطن فرنسي في وضع غير نظامي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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