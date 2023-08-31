سياسة
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أردوغان: تركيا أصبحت قادرة على تصنيع طائراتها الحربية بنفسها
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتقدم الذي أحرزته بلاده في قطاع الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أنهم رفعوا نسبة التصنيع المحلي بالصناعات الدفاعية من 20 إلى 80% وأن تركيا باتت دولة قادرة على تصنيع طائراتها الحربية بنفسها.
أردوغان: تركيا أصبحت قادرة على تصنيع طائراتها الحربية بنفسها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أثناء إلقاء كلمة بمراسم تخريج دفعة من الضباط في أكاديمية القوات الجوية. / صورة: AA
31 أغسطس 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إن بلاده أصبحت من الدول القليلة التي تمتلك القدرة على تصنيع طائراتها الحربية بنفسها.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال مراسم تخريج دفعة من الضباط في أكاديمية القوات الجوية أنهم رفعوا نسبة التصنيع المحلي من 20 إلى 80% منذ توليهم السلطة في البلاد قبل 20 عاماً.

وأشاد أردوغان بالتقدّم الذي حققه قطاع الصناعات الدفاعية التركية قائلاً: "قبل 20 عاماً كانت نسبة التصنيع المحلي في صناعاتنا الدفاعية 20 في المئة فقط، أما اليوم فأصبحت هذه النسبة 80 في المئة، وأصبحنا دولة تنتج طائراتها الحربية بنفسها. وصناعاتنا الدفاعية تتقدم يوماً بعد يوم".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا باتت دولة قادرة على مشاركة خبراتها التكنولوجية في الصناعات الدفاعية مع أصدقائها، وعلى دعمها في كفاحها لنيل حقوقها، مشيراً إلى أن هذه الإمكانات ساعدت تركيا في تطوير علاقاتها الدبلوماسية والإنسانية.

مصدر:TRT عربي
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