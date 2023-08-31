سياسة
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الأمم المتحدة: 34 ألف إصابة بالحصبة في اليمن وارتفاع بأعداد الوفيات
أوضح تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر يوم الخميس، أن 413 شخصاً توفوا بمرض الحصبة في اليمن، وسط زيادة ملحوظة في أعداد المصابين مقارنة بالسنوات السابقة. وتنتشر العدوى بين الأطفال، وخاصة مع النقص الواضح في توفير اللقاحات.
الأمم المتحدة: 34 ألف إصابة بالحصبة في اليمن وارتفاع بأعداد الوفيات
يعاني اليمن عدم توافر اللقاحات اللازمة / صورة: AA Archive
31 أغسطس 2023

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، رصدها 413 حالة وفاة بالحصبة في اليمن، ونحو 34 ألف إصابة بالمرض ذاته خلال 7 الشهور الماضية.

وأشارت المنظمة الأممية إلى "ازدياد الحالات المُصابة بالحصبة والحصبة الألمانية بين أطفال اليمن".

وبلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، 34 ألفاً و300"، وفق لبيان المنظمة.

وأوضح البيان أن حالات الوفاة المسجلة في العام الجاري بلغت 413 وفاة، مقارنة بنحو 27 ألف إصابة و 220 وفاة في 2022".

وتأتي الزيادة في حالات هذا العام، في ظل التدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والنزوح وظروف المخيمات في اليمن.

إضافة إلى ذلك يسهم انهيار "النظام الصحي المرهق في اليمن، وانخفاض معدلات التطعيم" في زيادة الإصابات والوفيات كما أشار البيان.

والحصبة مرض شديد العدوى يظهر بسبب فيروس موجود في الأنف والحلق، ينتقل بسهولة في أثناء العطاس والتحدث، وهو واحد من الأمراض الخطيرة وخاصة عند الأطفال.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، وفاة 77 طفلاً وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين، جراء مرض الحصبة في البلاد، من مطلع 2023، وحتى منتصف أبريل.

ووفقاً لتقدير التغطية التحصينية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف لعام 2022، فإن 27٪ من الأطفال دون سن عام واحد في اليمن غير محصّنين ضد الحصبة والحصبة الألمانية، ولم يحصلوا على الحد الأدنى من مجموعة اللقاحات للحماية الكاملة.

ويشهد اليمن منذ 9 أعوام حرباً بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفاً، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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