في تصريحات حديثة له، يوم الاثنين، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إنه على الاتحاد أن يكون مستعداً للتوسع بحلول عام 2030. مضيفاً أنه على القادة الأوروبيين أن يناقشوا رزنامة واضحة لتسريع ضم الدول المرشحة إلى الكتلة، وأن تدرج هذه النقاشات على جدول أعمال القمم الأوروبية القادمة.

وقال ميشال: "إذا أردنا أن نتحلى بالمصداقية، علينا أن نتحدث عن الرزنامة"، وأن موضوع التوسع "سيكون في قلب مناقشات زعماء الاتحاد خلال القمم القادمة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت ينتظر فيه عدد من دول غرب البلقان التي حازت لسنوات صفة "مرشح للانضمام إلى الاتحاد"، بدء إجراءات انضمامها برزنامة واضحة. كما تُمنّي كل من أوكرانيا ومولدوفا اللتين تعيشان ضغوطاً جيوسياسية بسبب الحرب مع روسيا، النفس بأن تنضما سريعاً إلى الكتلة القارية.

هذا وتعرف خطة التوسع التي يقودها رئيس المجلس الأوروبي استقطاباً واسعاً داخل الاتحاد، بين مدافع عن تسريع عملية الضم ورافض لهذا التوسع. فيما أصبحت هذه المسألة أكثر إلحاحاً على بروكسل، بالنظر إلى التهديدات الاستراتيجية التي تعيشها الكتلة عقب الحرب في أوكرانيا، كما إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها الاقتصاد الأوروبي.

تجاذبات توسّع الاتحاد

في 21 أغسطس/آب، احتضنت أثينا قمة جمعت قادة دول غرب البلقان برئيسَي المجلس والمفوضية الأوروبيين، وحضر أيضاً الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ورئيسة مولدوفا مايا ساندو، حيث جرى تباحث ملف انضمام تلك الدول إلى الاتحاد الأوروبي، والتحضير لقمة أخرى حول هذا الموضوع، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في العاصمة الألبانية تيرانا.

وفي البيان الختامي للقمة، طالب رؤساء دول غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا الاتحاد الأوروبي بـ"إعادة الحيوية لبرنامج الضم وجعله أكثر تركيزاً". وقال البيان: "نحن نعتقد اعتقاداً راسخاً أنه بعد مرور 20 عاماً على قمة ثيسالونيكي، وفي ضوء الواقع الجيوسياسي الجديد، حان الوقت لتبني هدف نهائي جريء وطموح (للانضمام) سيكون بمثابة الدليل والإلهام والإطار".

وفي العقدين الأول والثاني من الألفية الثالثة، كان الاتحاد الأوروبي قد منح صفة الترشح للانضمام إليه لـ4 من دول البلقان الغربي: مقدونيا الشمالية عام 2005، والجبل الأسود عام 2010، وصربيا عام 2012، وألبانيا عام 2014. فيما تحظى كوسوفو بصفة المرشح المحتمل للكتلة.

ونالت كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة المترشح للاتحاد الأوروبي، عقب اندلاع الحرب عام 2022. وكانت أوكرانيا، بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها، تمنّي النفس بمسار انضمام سريع إلى الكتلة، غير أن هذا المطلب ضُرب به عرض الحائط من طرف الأوروبيين خلال القمة التي جمعت أورسولا فون دير لاين وشارل ميشال بالرئيس زيلينسكي، في كييف شهر فبراير/شباط المقبل.

واستناداً إلى الإلحاح من طرف الدول المرشحة لتسريع مسار الانضمام، تأتي تصريحات ميشال الأخيرة التي وضعت هدفاً زمنياً لهذه العملية بحلول عام 2030. وهو ما رفضته المفوضية الأوروبية، مشددةً على أن برنامج الانضمام يجب ألا يكون محدداً بهدف زمني، الأمر الذي خلق شقاقاً نادراً بين مؤسستي الاتحاد.

وقالت نائبة المتحدث باسم المفوضية دانا سبينانت، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نحن لا نركز على موعد محدد، بل نركز على العمل بشكل وثيق للغاية مع الدول المرشحة للاستعداد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وفي ذات السياق، أبدى الرئيس إيمانويل ماكرون تحفظاً على تسريع عمليات الضم إلى الاتحاد. وفي تصريحات له، يوم الاثنين، قال ماكرون: "الخطر هو الاعتقاد بأننا قادرون على التوسع دون إصلاح. حيث أصبح من الصعب على أوروبا أن تتقدم بشأن الموضوعات الحساسة بوجود 27 عضواً. مع وجود 32 أو 35 عضواً، لن يكون الأمر أسهل".

لماذا أصبح التوسع مسألة ملحّة بالنسبة لأوروبا؟

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تعيش أوروبا تحت ضغط أزمات استراتيجية واقتصادية نتيجة هذا الوضع الجديد، على رأسها التهديدات العسكرية على حدودها الغربية، والأزمة الإنسانية للاجئين الأوكران. ناهيك بتضرر الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير من الحرب، إذ أدت الحرب إلى أزمة طاقة وارتفاع هائل لمستويات التضخم في دول القارة العجوز، يهدد اقتصاداتها بالركود.

ويجادل باحثون بأن الحل الأمثل لهذه المعضلة هو توسع الاتحاد الأوروبي، بحيث إن ضم دول جديدة قد يزيد من الثقل السياسي للكتلة. وهو ما تؤكده الباحثة في معهد منطقة الدانوب وأوروبا الوسطى كينغا برودزينسكا، بقولها: "إذا كانت أوروبا ترغب في أن تلعب دوراً دولياً فاعلاً، فلن يكون أمام الاتحاد الأوروبي خيار سوى التوسع".

وتضيف الباحثة أن "سياسة التوسع حققت الكثير من النفع للاتحاد الأوروبي على مر السنين. وحتى مواطنو الاتحاد الأوروبي يرون ذلك. وفي المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي، أصبح عدد الأشخاص الذين يؤيدون المزيد من التوسع ونسبتهم 52%، أكبر من عدد الذين يعارضونه ونسبتهم 38%".

وفي السياق ذاته، يرى كيستوف بليدوفسكي، الأستاذ المساعد في جامعة رزيسزو، أن "سجل عمليات التوسعة السابقة للاتحاد إيجابية بشكل لا لبس فيه (...) حيث أسهمت هذه الدول المنضمة جميعها في تعزيز الاستقرار السياسي في جميع أنحاء القارة (وبالتالي) فإن ضم أوكرانيا والبلقان يشكّل أهمية استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وعلى سبيل المثال، يعاني الاقتصاد الألماني خلال عام 2023 ركوداً كبيراً، فيما تُجمع إحصاءات الحكومة الفيدرالية على عدم وجود تعافٍ مستدام لاقتصادها على المدى القريب. في المقابل يمكن لعملية توسع الاتحاد أن تزيد من نمو الاقتصادات الأوروبية، بضم أسواق جديدة للسوق الأوروبية المشتركة.

هذا ما ذكرته ورقة للحكومة الفيدرالية الألمانية، قالت فيها إن "ارتفاع الصادرات إلى الدول المنضمة يضمن نمواً اقتصادياً أعلى بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويؤمِّن فرص العمل هناك"، وإن "الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا والنمسا وحدهما عرف ارتفاعاً بنحو 0.5% سنوياً بفضل التوسع".