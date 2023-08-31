سياسة
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وكالة موديز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي
أشار تقرير وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني بشأن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي إلى رفع الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي إلى 4.2% لعام 2023 وإلى 3% لعام 2024.
وكالة موديز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي
وكالة موديز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي / صورة: AA
31 أغسطس 2023

رفعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.6 إلى 4.2 بالمئة، ولعام 2024 من 2 إلى 3 بالمئة.

وبحسب تقرير أصدرته الخميس بشأن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، توقعت "موديز" نمو الاقتصاد التركي 4.2 في المئة خلال العام الجاري، و3 في المئة عام 2024.

وكانت الوكالة الدولية توقعت في تقريرها الصادر في مايو/أيار الماضي، نمو الاقتصاد التركي 2.6 في المئة خلال 2023، و2 في المئة العام القادم.

وأشارت إلى تجاوز النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان التوقعات في النصف الأول من 2023، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك والهند وتركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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