سياسة
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"مفبرك وكاذب".. إيكواس تنفي اقتراح فترة انتقالية لتسعة أشهر بالنيجر
نفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" ما نقله إعلام دولي، من بيان منسوب إلى رئيسها بولا تينوبو، باقتراح فترة انتقالية من 9 أشهر للعودة إلى الديمقراطية في النيجر، مؤكدة أنه مفبرك وكاذب.
"مفبرك وكاذب".. إيكواس تنفي اقتراح فترة انتقالية لتسعة أشهر بالنيجر
يجتمع قادة جيوش من غرب إفريقيا في غانا لتنسيق تدخل محتمل في النيجر / صورة: AFP
1 سبتمبر 2023

كذّبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الخميس، ما نُسب إلى رئيسها، الرئيس النيجيري بولا تينوبو، باقتراح فترة انتقالية من 9 أشهر للعودة إلى الديمقراطية في النيجر.

وكانت وسائل إعلام نيجيرية ودولية نقلت عن وكالة الصحافة الفرنسية بياناً نُسب إلى تينوبو، مفاده أن الأخير اقترح فترة انتقالية من 9 أشهر في النيجر للعودة إلى الديمقراطية أسوة بما جرى في بلاده عام 1990 بعد انقلاب عسكري.

وأكدت "إيكواس" في بيان النفي أن "التقرير المنشور باللغة الفرنسية والمنقول عن وكالة الصحافة الفرنسية مفبرك، وينبغي التعامل معه على أنه خبر كاذب".

وكشفت أن "مطلب المجموعة واضح وهو عودة فورية للنظام الدستوري في النيجر، وتحرير الرئيس محمد بازوم واستعادته منصبه".

كان البيان المنسوب إلى تينوبو، ذكر أن "نيجيريا عادت إلى الحكم المدني عام 1990 بعد فترة انتقالية مدتها 9 أشهر حددها الرئيس العسكري السابق للدولة الجنرال عبد السلام أبو بكر"، الذي ترأس أيضاً وفوداً للقاء حكام النيجر.

وأضاف البيان المفبرك أن تينوبو قال: "لا أرى أي سبب يمنع تكرار مثل هذا الأمر إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة".

ونسب إلى الرئيس النيجيري الإعلان أنه "كلما أجروا تعديلات إيجابية في وقت مبكر، أسرعنا برفع العقوبات لتخفيف المعاناة في النيجر".​​​​​​​

كانت "إيكواس"، فرضت عقوبات على النيجر بعد أن أطاح الحرس الرئاسي بالرئيس بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي، وهددت بالتدخل العسكري إذا فشلت المحادثات في استعادة الحكم المدني، لكن الانقلابيين تمسكوا بموقفهم وأعلنوا "فترة انتقالية مدتها 3 سنوات" قبل استعادة النظام الدستوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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