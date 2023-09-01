سياسة
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إحداها تضم محطة نووية.. مدن روسية تتعرض إلى هجمات أوكرانية بمسيّرات
ازدادت، في الآونة الأخيرة، وتيرة الهجوم الأوكراني على موسكو ومدن أخرى بطائرات مسيّرة، بينما أعلنت روسيا، الجمعة، إحباط قواتها الدفاعية لهجوم على العاصمة، مؤكدة أن هجوماً طال بلدة كورتشاتوف التي تضم محطة للطاقة النووية.
إحداها تضم محطة نووية.. مدن روسية تتعرض إلى هجمات أوكرانية بمسيّرات
أحبطت روسيا هجوماً ليلياً جديداً بمسيرة في منطقة موسكو/ صورة أرشيفية: AA
1 سبتمبر 2023

أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، إحباط هجوم ليلي جديد بمسيّرة على المدينة، من دون أن يذكر وقوع ضحايا أو أضرار.

وقال سيرغي سوبيانين عبر تلغرام إن "قوات الدفاع الجوي قرب ليوبيرتسي أحبطت محاولة جديدة لتوجيه مسيّرة" إلى موسكو.

وأكد "لم تُسجل إصابات ولا أضرار بحسب المعلومات الأولية"، مشيراً إلى أن أجهزة الطوارئ انتشرت في الموقع.

كما قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية إن طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين هاجمتا بلدة كورتشاتوف التي تضم محطة للطاقة النووية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وكتب على تطبيق تلغرام أن خدمات الطوارئ تقيّم الأضرار التي لحقت بمبنى إداري وآخر سكني جراء الهجوم.

ولم يشر ستاروفويت إلى وقوع أي ضرر بمحطة كورسك للطاقة النووية أو يقدم تفاصيل عن المبنيين المستهدفين.

وأُسقطت مسيّرة في منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا من دون التسبب بضحايا أو أضرار، وفق ما أورد الحاكم ألكسندر بوغوماز في وقت متأخر مساء الخميس عبر تلغرام.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ازدادت الهجمات بوساطة مسيّرات ضد الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، مستهدفة خصوصاً العاصمة الروسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه كييف منذ أوائل يونيو/حزيران.

وكانت ر وسيا أعلنت تدمير مسيّرة أوكرانية الخميس في منطقة موسكو، في هجوم لم يوقع ضحايا بحسب سوبيانين.

ودُمرت مسيّرات خلال الصيف فوق حي الأعمال في موسكو، كما أُسقطت مسيّرتان قرب الكرملين في مايو/أيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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