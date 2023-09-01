سياسة
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مدرّب على الاغتيالات.. تركيا تحيّد إرهابياً بارزاً في PKK شمال العراق
أعلنت الاستخبارات التركية تمكنها من تحييد إرهابي من تنظيم "PKK/ KCK" الإرهابي، يُدعى "ريزان بوطان"، مشيرة إلى أنه تلقى تدريبات خاصة على تنفيذ اغتيالات وهجمات تخريبية.
مدرّب على الاغتيالات.. تركيا تحيّد إرهابياً بارزاً في PKK شمال العراق
تلقى الإرهابي "ريزان بوطان" تدريبات خاصة على تنفيذ اغتيالات وهجمات تخريبية / صورة: AA
1 سبتمبر 2023

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي "ريزان بوطان" من تنظيم "PKK/ KCK" الإرهابي الذي تلقى تدريبات خاصة على تنفيذ اغتيالات وهجمات تخريبية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عملية التحييد جرت في ريف مدينة السليمانية شمالي العراق.

وكشفت التحريات أن الإرهابي يتخفى طوال الفترة الماضية باسم "ريزان غونغان" وينشط في محيط مدينة السليمانية.

وكانت القوات الأمنية التركية، حيّدت الإرهابيين "مراد بوطان" و"روكان بوطان" من أقرباء الإرهابي "ريزان بوطان".

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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