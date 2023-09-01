استشهد شاب فلسطيني، الجمعة، وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة عقابا بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب بـ"استشهاد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (36 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة عقابا بطوباس".

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقابا صباح اليوم، وحاصرت منزلاً وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف".

وأضافت أن "أربعة شبان أصيبوا برصاص الاحتلال، اثنان منهم بالرصاص الحي، استشهد أحدهما وهو عبد الرحيم غنام، والآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن اشتباكاً مسلّحاً وقع بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي حاولت اعتقال أحدهم، بينما اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين الذين رشقوا القوات بالحجارة.

وأضاف الشهود أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عدداً من المواطنين في الحي، وطالبهم بتسليم شاب وصفه بالمطلوب.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور، توتراً متصاعداً مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، من دون أن تنجح مختلف الوساطات والجهود الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع على الأرض.