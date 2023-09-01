سياسة
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مرة كل شهرين.. وزير الأمن الإسرائيلي يقلّص زيارات عائلات أسرى الضفة الغربية
أصدر وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير قراراً بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، بينما أفادت مصادر أمنية أن بن غفير اتخذ هذا القرار من دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية.
مرة كل شهرين.. وزير الأمن الإسرائيلي يقلّص زيارات عائلات أسرى الضفة الغربية
وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقلص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية / صورة: AFP
1 سبتمبر 2023

وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الجمعة: "يفترض أن يُطبّق التوجيه بدءاً من يوم الأحد، ويشمل نحو 1600 أسير، من أصل نحو 5000 أسير".

وأوضحت: "وفقاً لمصادر في المؤسسة الأمنية، فإن بن غفير اتخذ القرار من دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كيثي بيري، التي حذرته من العواقب".

وكشفت الصحيفة أن "مصلحة السجون تعتبر هذا التوجيه من الوزير توجيهاً غير مسؤول وتطالب مجلس الوزراء بإجراء نقاش حول أي تغيير في ظروف السجناء الأمنيين، الذين، كما هو معروف، يتمتعون بمكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني ويعتبرون قضية متفجرة وحساسة".

وأضافت: "ينضم هذا القرار إلى خطوة أخرى أحادية الجانب أعلن عنها بن غفير هذا الأسبوع وهي إلغاء آلية الإفراج الإداري للسجناء الأمنيين بسبب الاكتظاظ في معتقلات مصلحة السجون. وأثار القرار انتقادات من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)".

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه، إن بن غفير "سيشعل النار في المنطقة ويعرض حياة البشر إلى الخطر من أجل كسب الشرعية العامة".

وأوضحت أن المسؤول الإسرائيلي "لا يستبعد سيناريو تصعيد بين السجناء الأمنيين في شكل احتجاجات في مراكز الاحتجاز، وهجمات على الموظفين، وإعلان إضراب عام عن الطعام من الأسرى".

من جانبه أكد بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف للصحيفة اتخاذه هذا القرار، قائلاً: "هذه هي سياستي، على هذا الأساس جرى انتخابي، وسوف أطبقها، أي قرار أتخذه قد يزعج السجناء، لكنه اتخذ بعد أن فكرت في الأمور".

وصغّد بن غفير ضد الفلسطينيين منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، عبر إجراءات أمنية مختلفة جزء كبير منها شمل الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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