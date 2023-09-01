سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير الصناعة السعودي: علاقتنا مع تركيا دخلت مرحلة الشراكة
أعرب وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف عن ثقة بلاده بالمستثمرين الأتراك، مؤكداً أن العلاقة بين الرياض وأنقرة دخلت بالفعل مرحلة الشراكة، كاشفاً عن مساحة تعاون في صناعة الطائرات والدفاع، وغيرها من الصناعات.
وزير الصناعة السعودي: علاقتنا مع تركيا دخلت مرحلة الشراكة
وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف يؤكد أن العلاقات بين تركيا وبلاده دخلت مرحلة الشراكة / صورة: AA
1 سبتمبر 2023

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف أن العلاقات بين تركيا وبلاده دخلت بالفعل مرحلة الشراكة، كاشفاً عن "فرص تعاون" متعددة بينهما في القطاعات الصناعية.

وقال الخريف، إن بلاده تثق بالمستثمرين الأتراك، لتدشين قاعدة يستطيع البلدان البناء عليها في الجوانب الاقتصادية.

وكان الخريف، بدأ، الاثنين، زيارة رسمية إلى تركيا تستمر 5 أيام، يجري خلالها لقاءات في أنقرة وإسطنبول مع مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال أتراك، لبحث الشراكة بين البلدين.

أهداف اقتصادية

وأشار الوزير السعودي إلى أن استراتيجية المملكة في القطاع الصناعي، تظهر أن قطاعاتها المستهدفة كالأمن الغذائي والصحي والعسكري، أو القطاعات الصناعية.. "جميعها نجد لها فرص تعاون في تركيا".

وكشف عن أن "التعدين وتوفير المعادن اليوم، يشكلان أبرز الهموم العالمية.. دعونا وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، لزيارة المملكة والمشاركة في مؤتمر للتعدين سيقام في يناير/كانون الثاني المقبل بالسعودية".

وأوضح الخريف أن أحد القطاعات المهمة التي تشكل مساحة تعاون مع تركيا، يتمثل في "صناعة الطائرات والدفاع، وتطوير الألمنيوم لهياكل الطائرات والتيتانيوم والكربون فايبر اللازم لصناعات معينة".

وأضاف قائلاً: "تركيا مستورد كبير للمواد البتروكيماوية، وبالإمكان العمل معهم لسد الحاجة في هذا القطاع، والأمثلة الأخرى كثيرة، مثل صناعة السيارات، فالمملكة مقبلة على بناء قطاع صناعة السيارات الكهربائية.. الأمر نفسه في تركيا التي تصنع بطاريات السيارات".

مرحلة الشراكة

وشدد الوزير أن علاقة بلاده مع تركيا "أكبر من علاقة مورد مع زبون".. "إنها شراكة تشمل توطين صناعات ونقل تقنية وتدريب وتأهيل، وبناء قدرات في مجال البحث والتطوير والابتكار".

وكشف عن أن المملكة تعمل "الآن على نقل الكثير من القدرات والبناء عليها، لأن المملكة أيضاً لديها القدرة على أن تبدأ في تطوير منتجات جديدة، بناء على احتياجات السوق.. لذلك الشراكة ستكون هي الأساس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us