سياسة
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حيّدت عدداً كبيراً منهم.. عملية جوية للجيش التركي ضد إرهابيي PKK بالعراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجيش نفّذ ليل الخميس/الجمعة عملية جوية على مناطق يتخذها الإرهابيون قواعد لهم في قنديل وأسوس شمال العراق. وأسفرت العملية عن تدمير 16 فوهة مغارة و4 مخابئ ومستودعين فضلاً عن تحييد عدد كبير من الإرهابيين.
حيّدت عدداً كبيراً منهم.. عملية جوية للجيش التركي ضد إرهابيي PKK بالعراق
الجيش التركي ينفّذ عملية جوية ضد معاقل إرهابيي "PKK/YPG" في جبال قنديل ومنطقة أسوس شمال العراق / صورة: وزارة الدفاع التركية
1 سبتمبر 2023

نفّذ الجيش التركي عملية جوية ضد معاقل إرهابيي تنظيم "PKK/YPG" في جبال قنديل ومنطقة أسوس شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان صادر عنها إن العملية جرت في الساعة 00:30 ليل الخميس/الجمعة (21:30 ت.غ) على مناطق يتخذها الإرهابيون قواعد لهم في قنديل وأسوس.

وتأتي العملية الجوية، بحسب البيان، تماشياً مع المادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وبحسب البيان، فإن هدف العملية هو تحييد إرهابيي تنظيم "PKK/YPG" والعناصر الإرهابية الأخرى، والقضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب التركي والقوات التركية انطلاقاً من شمال العراق، وضمان أمن الحدود والقضاء على الإرهاب في مصدره.

وكشف البيان عن أن العملية وجهت ضربة قوية ضد التنظيم في المنطقة، وأسفرت عن تدمير 16 فوهة مغارة و4 مخابئ ومستودعين فضلاً عن تحييد عدد كبير من الإرهابيين.

وأكد أن الأهداف التي قُصفت حُدّدت قبل تنفيذ العملية بدقة متناهية مع إيلاء أقصى قدر من الاهتمام والحرص على سلامة أرواح وممتلكات السكان المدنيين وحماية الأصول التاريخية والدينية والثقافية والبيئية في المنطقة.

وشدّد البيان على أن الجيش التركي سيواصل بكل عزيمة وإصرار جهوده بالعثور على العناصر الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وشعبها والقضاء عليها حتى تحييد آخر إرهابي.

و"PKK" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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