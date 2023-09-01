أكدت فرنسا، الجمعة، استعدادها الرد على أي توترات جديدة في النيجر تستهدف منشآتها العسكرية والدبلوماسية.

وقالت هيئة الأركان العامة الفرنسية، في بيان، إن "الجيش مستعد للرد على أي توترات جديدة بالنيجر تستهدف المنشآت العسكرية والدبلوماسية الفرنسية".

وكشفت الهيئة: "أنشطة جنودنا في النيجر أصبحت محصورة داخل قاعدة نيامي العسكرية منذ 26 يوليو/تموز الماضي، إذ عُلقت شراكتنا مع القوات المسلحة النيجرية".

وكان المجلس العسكري في النيجر، أمس الخميس، ألغى الحصانة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيتي، وأمر الشرطة بطرده من البلاد.

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة "أسوشييتد برس" إن إيتي "لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانة المرتبطة بمنصبه عضواً في الطاقم الدبلوماسي" للسفارة الفرنسية.

وأوضح أنه جرى "إلغاء البطاقات الدبلوماسية والتأشيرات لعائلة السفير"، وأنه أصدر أوامر للشرطة "بطرد" إيتي من البلاد.

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أمهلت وزارة خارجية النيجر إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، بينما أعلنت فرنسا أنها "لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأن إيتي سيبقى في النيجر".

ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية، شُدّدت الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة.

وأواخر يوليو الماضي نفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلاباً على الرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الوطن"، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.

وتطالب الإدارة العسكرية في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساتها الداخلية، وتتهم حكومة الرئيس المعزول بازوم بأنها تابعة سياسياً للإرادة الفرنسية.