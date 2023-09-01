أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة أن بلاده ستمنع صدور إعلان ختامي لقمة مجموعة العشرين التي تُعقد هذا الشهر إذا لم يتبنَّ موقف موسكو فيما يتعلق بأوكرانيا وأزمات أخرى.

وقال لافروف لطلاب في معهد العلاقات الدولية في موسكو: "لن يكون هناك إعلان عام نيابة عن كل الأعضاء إذا لم يتبنَّ موقفنا".

وقال إن الغرب أثار ملف أوكرانيا في اجتماعات تحضيرية للقمة وردّت روسيا بالقول: "الأمر منته بالنسبة لنا".

وأشار لافروف إلى أن رئاسة مجموعة العشرين قد تصدر بياناً غير ملزم إذا لم يتسنَّ التوصل لتوافق في القمة، متّهماً الغرب بتقويض دور المؤسسات الدولية من خلال الدفع بأجندته الخاصة.

وتابع لافروف قائلاً: "خيار آخر هو تبني وثيقة تركز على قرارات بعينها في نطاق مجموعة العشرين وترك المجال لكل دولة للتعبير بنفسها عن وجهة نظرها في باقي الملفات".

من المقرر أن يمثل لافروف بلاده في القمة التي تُعقد يومي التاسع والعاشر من سبتمبر/أيلول في نيودلهي.