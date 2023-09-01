سياسة
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السودان.. اتهامات متبادَلة بين الجيش و"الدعم السريع" باستهداف منشآت مدنية
تبادل الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، عبر بيانات لهما على منصات التواصل الاجتماعي، الاتهامات حول قصف واستهداف مدنيين في أحياء سكنية بالخرطوم ومدن أخرى في استمرارٍ للصراع الذي اندلع منتصف أبريل/نيسان الماضي.
السودان.. اتهامات متبادَلة بين الجيش و"الدعم السريع" باستهداف منشآت مدنية
السودان.. اتهامات متبادَلة بين الجيش و"الدعم السريع" باستهداف منشآت مدنية / صورة: AFP
1 سبتمبر 2023

تبادل الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اتهامات بقصف مدنيين في أحياء سكنية واستهداف مرافق عامة في الخرطوم ومدن أخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، في تسجيل صوتي بثّته صفحة الجيش على "فيسبوك"، أمس (الخميس)، إن "الميليشيا المتمردة (الدعم السريع) ترتكب الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين باستهدافهم في المناطق السكنية والأحياء داخل الخرطوم وخارجها".

وأضاف عبد الله أن الدعم السريع "استهدفت الأحياء في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان (جنوب) وقبلها أحياء مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور (غرب) متمثلاً في القصف المدفعي والصاروخي".

وذكر أن "قوات الدعم استهدفت أيضاً عدة أحياء بالخرطوم أدت إلى سقوط قتلى وجرحي بين المواطنين".

ورأى أن الغرض من قصف الأحياء السكنية هو إجبار المواطنين على إخلائها حتى تستغلها مرتكزاً وقواعد لانطلاق عملياتها على المواقع العسكرية للجيش السوداني.

في المقابل، قالت قوات "الدعم السريع"، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر منصة "إكس" إن الجيش "يواصل استهداف المنشآت والمرافق العامة في مسعى مفضوح لتدمير البنى التحتية بالبلاد".

وذكر البيان أن "الجيش واصل عمليات القصف العشوائي وطالت قذائفه عدداً من المستشفيات والمرافق العامة آخرها سجن سوبا جنوبيّ الخرطوم".

وشدد على أن "قوات الدعم السريع لن تتسامح مع أي عمليات استهداف للمستشفيات والمرافق العامة وسيكون ردها عملياً وحاسماً".

وتزداد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع" في السودان بالتزامن مع مساعٍ محلية وإقليمية ودولية لإنهاء الصراع المتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وخلّفت الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب بيانات الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب الانتهاكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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