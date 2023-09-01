أثار مقتل مؤسس شركة “فاغنر” الأمنية يفغيني بريغوجين، نتيجة تحطم طائرة خاصة كان يستقلها في منطقة تفير الروسية، عدة تساؤلات بشأن مستقبل عناصر الشركة في عدة دول إفريقية بينها ليبيا التي تمثل ثانية الدول العربية التي تنتشر فيها عناصر “فاغنر” بعد سوريا، وفق مراقبين.

وينشط عناصر“فاغنر” في ليبيا حالياً في مدينة سرت (450 كلم شرقي طرابلس) ويتمركزون في قاعدة القرضابية الجوية ومينائها البحري، بالإضافة إلى قاعدة الجفرة الجوية، وتمددوا إلى الجنوب الغربي حيث تمركزوا في قاعدة براك الشاطئ الجوية (700 كلم جنوب طرابلس).

وشاركت الشركة الأمنية “فاغنر” في العدوان الذي نفّذته قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل/نيسان 2019، وتسبب انسحابها آنذاك من جبهات القتال نهاية مايو/أيار 2020 في انهيار قوات شرق ليبيا، وتراجعت إلى جبهة سرت-الجفرة.

ورغم المطالبات المتكررة من الفرقاء الليبيين وكذلك لجنة “5+5” العسكرية بإخراج المرتزقة الأجانب وعلى رأسهم “فاغنر” من بلادهم، لم يتحقق ذلك على أرض الواقع.

وأعلن الجيش الليبي التابع لرئاسة الأركان في المنطقة الغربية عدة مرات رصد تحركات لمرتزقة “فاغنر” في قاعدتي سرت والجفرة الجويتين.

زيارة نائب وزير الدفاع الروسي

وقبل يوم واحد من تحطم الطائرة التي كان قائد “فاغنر” على متنها، زار نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف مدينة بنغازي، والتقى حفتر، وفق بيان مقتضب نشرته قوات الشرق الليبي.

ووفق مراقبين ليبيين، فإن الزيارة عززت فرضية أن موسكو بدأت فعلياً في إرسال رسائل طمأنة إلى كل الحلفاء بأن “فاغنر” سيكونون تحت رقابة موسكو.

وفي هذا الصدد قال الخبير العسكري الليبي عادل عبد الكافي، لـ"الأناضول"، إن زيارة نائب وزير الدفاع الروسي بنغازي “جاءت في إطار نقل الأوامر من وزارة الدفاع الروسية لخليفة حفتر بشأن التغييرات المرتقبة للقيادات الجديدة لـ(فاغنر) وآليات التعامل معها“.

وأضاف أن روسيا “مستمرة في دعم مجموعات (فاغنر) الموجودة في ليبيا وتنفيذ خططها التي تسعى لها بالتمدد لدول أخرى كالسودان وتنفيذ انقلابات في عدة دول إفريقية وآخرها كان في النيجر، وإسقاط أنظمة موالية للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واستبدال أنظمة موالية لروسيا بها“.

وكشف عبد الكافي عن أن “عدد مقاتلي (فاغنر) في ليبيا يبلغ ما بين 2000 و2500 مرتزق وهم منتشرون في عدة مواقع وقواعد عسكرية ويمتلكون طائرات (الميغ 29) ومنظومات الدفاع الجوي ووجودهم يعد لعنة حلّت بليبيا“.

ليست مجموعة عسكرية فقط

من جانبه قال المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، لـ"الأناضول"، إن “(فاغنر) ليست مجموعة عسكرية فقط بل تمثل مجموعة شركات أعمال وتجارة ومال واستثمارات وتنقيب“.

وأضاف أن “(فاغنر) استطاعت التغلغل في الكثير من الدول الإفريقية وبعض الدول الأوربية وتحصل على مردودات سخية مقابل خدماتها“.

وأردف فركاش: “لذلك ليس من صالح روسيا التخلي عنها بهذه السهولة، وما حصل مؤخراً (مصرع بريغوجين)، هو فقط محاولة لتغيير قيادة (فاغنر) وإعادة ترتيبها“.

وأشار إلى أن “زيارة نائب وزير الدفاع الروسي إلى بنغازي تمثل البداية لحملة تغيير القيادة التي أصبحت عبئاً على بوتين ونظامه“.

ورأى فركاش أن الزيارة “كذلك بمثابة إعلان من وزارة الدفاع أنها الآن تتبنى بصورة مباشرة مواصلة دعم هذه المجموعة التي قد تغيّر اسمها وهيكليتها“.

وتوقع فركاش أن “تصبح المجموعة أكثر تنظيماً وأكثر ولاءً لوزارة الدفاع الروسية ولأهداف روسيا في إفريقيا، خصوصاً في دول الساحل والصحراء التي تعد ليبيا الآن منصة انطلاق مهمة واسترتيجية من خلال ربطها بقواعد روسيا المعروفة في سوريا“.

وفي 23 أغسطس/آب الجاري، نشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية “روس أفياتسا“، قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية، وبينهم بريغوجين.

وفي 26 أغسطس، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع عناصر “فاغنر” وغيرهم من المتعاقدين العسكريين الروس إلى أداء قسم الولاء للدولة الروسية.

وفي 27 أغسطس، أكدت لجنة التحقيق الروسية، مصرع بريغوجين، بعد إعلان نتائج الاختبار الجيني لقتلى حادث تحطم طائرة خاصة في منطقة تفير.

وذكرت اللجنة في بيان أنه جرى التعرف على هويات الأشخاص العشرة الذين لقوا حتفهم.