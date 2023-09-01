أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي لها، انضمام تركيا إلى برنامج الاتحاد الأوروبي الرقمي، الذي يركّز على إنشاء قدرات استراتيجية في جميع أنحاء أوروبا وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية.

وستستطيع الشركات التركية والمؤسسات الحكومية والكيانات الأخرى الوصول إلى برنامج الاتحاد الرقمي الذي تبلغ ميزانيته 7.5 مليار يورو بين 2021 و2027.

وسيتمكن المعنيون في تركيا من المشاركة بمشاريع تعزز استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجالات معينة على مستوى الاتحاد الأوروبي مثل الذكاء الصناعي والمهارات الرقمية المتقدمة، إلى جانب إنشاء مراكز ابتكار رقمية في تركيا.

وأوضح البيان أن الاتفاق سيعزز علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجال التكنولوجيا الرقمية.

ويهدف برنامج الاتحاد الأوروبي الرقمي بشكل أساسي إلى إنشاء بنية تحتية رقمية حيوية في مجالات الحسابات عالية الأداء والذكاء الصناعي والبيانات والأمن السيبراني، وتطوير تكنولوجيات رقمية مبتكرة ذات أهمية استراتيجية.