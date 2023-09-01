سياسة
1 دقيقة قراءة
لافروف: نعتزم بدء توريد الحبوب إلى 6 دول إفريقية مجاناً
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده ستباشر توريد الحبوب إلى ست دول إفريقية "مجاناً"، مؤكداً بتصريحه ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو/تموز الماضي.
لافروف: نعتزم بدء توريد الحبوب إلى 6 دول إفريقية مجاناً
لافروف: روسيا ستورّد الحبوب مجاناً إلى 6 دول إفريقية / Others
1 سبتمبر 2023

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة له بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، اليوم (الجمعة)، أن بلاده ستبدأ توريد الحبوب إلى 6 دول إفريقية "مجاناً".

وقال لافروف إن "العمل بشأن توريد الحبوب الروسية إلى ست دول إفريقية بدأ بالفعل".

وأوضح أن "كلاً من بوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا ومالي والصومال وزيمبابوي ستحصل على 50 ألف طن من الحبوب مجاناً في الأشهر المقبلة"، وأن روسيا "ستدفع أيضاً النفقات ذات الصلة".

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستقدم الحبوب مجاناً إلى 6 دول إفريقية خلال 3 أو 4 أشهر، عقب تعليق موسكو العمل باتفاقية نقل الحبوب مع أوكرانيا عبر البحر الأسود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us