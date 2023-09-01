أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة له بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، اليوم (الجمعة)، أن بلاده ستبدأ توريد الحبوب إلى 6 دول إفريقية "مجاناً".

وقال لافروف إن "العمل بشأن توريد الحبوب الروسية إلى ست دول إفريقية بدأ بالفعل".

وأوضح أن "كلاً من بوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا ومالي والصومال وزيمبابوي ستحصل على 50 ألف طن من الحبوب مجاناً في الأشهر المقبلة"، وأن روسيا "ستدفع أيضاً النفقات ذات الصلة".

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستقدم الحبوب مجاناً إلى 6 دول إفريقية خلال 3 أو 4 أشهر، عقب تعليق موسكو العمل باتفاقية نقل الحبوب مع أوكرانيا عبر البحر الأسود.