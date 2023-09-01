سياسة
1 دقيقة قراءة
بمشاركة أبرز الخبراء عالمياً.. إسطنبول تستضيف قمة الجراحة الروبوتية
عقدت جامعتا "كوتش" و"آجي بادم" قمة للجراحة الروبوتية في إسطنبول ضمَّت أبرز خبراء هذا المجال في العالم. وفي مؤتمر صحفي لصالح القمة عبَّر ضيوف عن أملهم أن تصبح تركيا مركزاً إقليمياً مهماً للجراحة الروبوتية.
بمشاركة أبرز الخبراء عالمياً.. إسطنبول تستضيف قمة الجراحة الروبوتية
إسطنبول تستضيف قمة الجراحة الروبوتية / صورة: AA
1 سبتمبر 2023

بالتعاون بين جامعتَي "كوتش" و"آجي بادم" في بيشكطاش انطلقت في إسطنبول (الجمعة) قمة الجراحة الروبوتية، بمشاركة أبرز خبراء الجراحة الروبوتية في العالم.

وعبَّر رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة "آجي بادم"، الدكتور يوسف قدسي، في مؤتمر صحفي عُقد في إطار القمة، عن رغبتهم في إقامة مركز تعليمي في مجال الجراحة الروبوتية من خلال القمة التي تجمع الخبراء في المجال والراغبين في التعلم.

وأعرب قدسي عن أمله في أن تصبح تركيا مركزاً للجراحة الروبوتية بشرق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأثنى قدسي على إمكانية تحقيق تركيا نجاحاً كبيراً في مجال الجراحة الروبوتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us