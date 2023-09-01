بالتعاون بين جامعتَي "كوتش" و"آجي بادم" في بيشكطاش انطلقت في إسطنبول (الجمعة) قمة الجراحة الروبوتية، بمشاركة أبرز خبراء الجراحة الروبوتية في العالم.

وعبَّر رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة "آجي بادم"، الدكتور يوسف قدسي، في مؤتمر صحفي عُقد في إطار القمة، عن رغبتهم في إقامة مركز تعليمي في مجال الجراحة الروبوتية من خلال القمة التي تجمع الخبراء في المجال والراغبين في التعلم.

وأعرب قدسي عن أمله في أن تصبح تركيا مركزاً للجراحة الروبوتية بشرق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأثنى قدسي على إمكانية تحقيق تركيا نجاحاً كبيراً في مجال الجراحة الروبوتية.