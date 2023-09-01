سياسة
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الصين: نثمّن الجهود الدبلوماسية لتركيا بخصوص مبادرة الحبوب
صرح سفير الصين لدى أنقرة ليو شاوبين، بأن بلاده تثمّن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا تجاه الأزمة الروسية-الأوكرانية ومبادرة الحبوب، مشيراً إلى أن بكين مستعدة للتنسيق مع تركيا وبذل الجهود لتعزيز الحوار.
الصين: نثمّن الجهود الدبلوماسية لتركيا بخصوص مبادرة الحبوب
الصين: نثمّن جهود تركيا الدبلوماسية بخصوص مبادرة الحبوب / صورة: AA
1 سبتمبر 2023

صرح سفير الصين لدى أنقرة ليو شاوبين، بأن بلاده تثمّن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا تجاه الأزمة الروسية-الأوكرانية ومبادرة الحبوب، مشيراً إلى أن بكين مستعدة للتنسيق مع تركيا وبذل الجهود لتعزيز الحوار.

وفي تصريح للصحفيين، الجمعة، أشار ليو إلى أن بكين تريد إحياء التعاون بين الصين وتركيا في المجالات كافة.

وقال إن المساعدات التي قدمتها الصين لتركيا عقب زلزال قهرمان مرعش جنوب تركيا في 6 فبراير/شباط، أظهرت أواصر الصداقة بين البلدين.

وذكر ليو أن الصين ستقدم كل ما في وسعها من مساعدة، إذا لزم الأمر، في أثناء عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

وتابع: "بعد الانتخابات الرئاسية (التركية) في 28 مايو/أيار، أرسل الرئيس الصيني شي جينبينغ على الفور رسالة تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان"، مؤكداً أن هذا يُظهر الأهمية الكبيرة التي توليها الصين للعلاقات مع تركيا.

وأكد السفير الصيني أهمية تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه البلدان خلال زيارة وزير الخارجية وانغ يي لتركيا، مبيناً أنه ينبغي الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى وأشمل.

ولفت إلى أن موقف الصين تجاه نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود واضح، وأن بلاده تثمن دائماً الجهود الدبلوماسية لتركيا في هذه القضية.

وشدد على أنه يتعين على الأطراف إقامة حوار وحل المشكلات، كما يمكنهم حماية الأمن الغذائي الدولي بشكل مشترك.

وقال ليو إن بلاده تأمل في حل مشكلة ممر الحبوب خلال الاجتماع المزمع بين الرئيس أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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