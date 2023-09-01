أعلنت وزارة الخارجية التركية متابعتها بقلق الاشتباكات الجارية بين بعض العشائر العربية في سوريا وأذرع التنظيم الانفصالي الإرهابي في ريف دير الزور، معربةً عن أملها في أن يرى داعمو التنظيم الإرهابي وجهه الحقيقي قبل أن يتسبب في مزيد من الألم لأطياف مكونات الشعب السوري في المنطقة بمن فيهم الأكراد.

وقال بيان للخارجية، اليوم (الجمعة): "نتابع عن كثب وبقلق الاشتباكات الجارية منذ فترة بين بعض العشائر العربية في سوريا وبين أذرع التنظيم الانفصالي الإرهابي في ريف دير الزور شرقي سوريا".

وأضاف البيان أن هذه التطورات تُظهر مرة أخرى محاولات التنظيم الإرهابي السيطرة على المكونات العريقة للشعب السوري باستخدام الشدة والقمع.

وتابع: "التنظيم الإرهابي يرغب في إخفاء نيته وهدفه الحقيقي بالتذرع بلعبه دوراً في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. ونأمل أن يرى داعمو التنظيم الإرهابي الوجه الحقيقي له الذي يسعى لإخفائه، دون تأخير وقبل أن يتسبب التنظيم في مزيد من الألم لأطياف الشعب السوري في المنطقة بمن فيهم الأكراد".

وتتواصل منذ أيام اشتباكات بين عشائر عربية وعناصر تنظيم "YPG" الإرهابي في الجزء الخاضع لسيطرة الأخير في محافظة دير الزور، شرقيّ سوريا.