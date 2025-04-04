وذكر سيمون شول مياليث، وزير الإعلام المحلي، أن الأحداث اندلعت في شمال منطقة روينغ الإدارية في بداية هذا الأسبوع عندما سرق شبان مسلحون خرافاً قبل أن تطردهم قوات الأمن.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن المجموعة المسلحة عادت بأعداد كبيرة في اليوم التالي وهاجمت بلدة أبييمنوم. وأضاف أن عدداً من "الشبان والقوات الأمنية حاولوا الدفاع عن المنطقة".

وأشار مياليث إلى أن قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان طردت الأربعاء المجموعة المسلحة، لافتاً إلى عودة الهدوء. وقال "هناك 30 قتيلاً ونحو 40 مصاباً"، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعضاً من القتلى كانوا أعضاء في الجماعة المسلحة.

ونالت دولة جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011 لكنها ظلت تعاني الفقر وانعدام الأمن بعد اتفاق السلام عام 2018.