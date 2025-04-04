سياسة
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مقتل 30 شخصاً في اشتباكات مسلحة بجنوب السودان.. والجيش يتدخل
قُتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً خلال اشتباكات في منطقة بشمال دولة جنوب السودان اجتاحتها مجموعة من الشباب المسلحين لفترة وجيزة، وفق ما أعلن مسؤول محلي، الخميس.
مقتل 30 شخصاً في اشتباكات مسلحة بجنوب السودان.. والجيش يتدخل
مجموعة مسلحة تهاجم بلدة في جنوب السودان والجيش يتدخل / Reuters
4 أبريل 2025

وذكر سيمون شول مياليث، وزير الإعلام المحلي، أن الأحداث اندلعت في شمال منطقة روينغ الإدارية في بداية هذا الأسبوع عندما سرق شبان مسلحون خرافاً قبل أن تطردهم قوات الأمن.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن المجموعة المسلحة عادت بأعداد كبيرة في اليوم التالي وهاجمت بلدة أبييمنوم. وأضاف أن عدداً من "الشبان والقوات الأمنية حاولوا الدفاع عن المنطقة".

وأشار مياليث إلى أن قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان طردت الأربعاء المجموعة المسلحة، لافتاً إلى عودة الهدوء. وقال "هناك 30 قتيلاً ونحو 40 مصاباً"، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعضاً من القتلى كانوا أعضاء في الجماعة المسلحة.

ونالت دولة جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011 لكنها ظلت تعاني الفقر وانعدام الأمن بعد اتفاق السلام عام 2018.

مصدر:TRT Arabi
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