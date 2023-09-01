سياسة
2 دقيقة قراءة
بقيمة 150 مليون إسترليني.. ليفربول يرفض عرض اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح
قدم نادي اتحاد جدة السعودي عرضاً لنادي ليفربول الإنجليزي لضم مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، لكن هذا العرض قوبل بالفرض. فيما يُتوقع أن يقبل العرض القادم إذا جرى تحسينه، كأحد الاحتمالات.
بقيمة 150 مليون إسترليني.. ليفربول يرفض عرض اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح
نادي ليفربول الإنجليزي يرفض عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني قدمه نادي اتحاد جدة السعودي لضم المصري محمد صلاح / صورة: AFP Archive
1 سبتمبر 2023

رفض نادي ليفربول الإنجليزي عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 189مليون دولار) قدمه نادي اتحاد جدة السعودي لضم مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح، حسبما كشفت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، الجمعة.

وعبر موقعها الإلكتروني، ذكرت الشبكة أنه لا يستبعد عودة النادي السعودي بعرض محسّن رغم رفض العرض الأولي بقيمة 100 مليون جنيه استرليني (نحو 126 مليون دولار) الذي ارتفع إلى 150 مليون جنيه إسترليني قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي.

ووفق تأكيدات أحد المصادر لقناة "سكاي سبورتس"، لم تسمّه، ألمح إلى أن اتحاد جدة مستعد لدفع 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 252 مليون دولار) لضم اللاعب إلى صفوفه، وأنه متمسك بإتمام الصفقة.

فيما لم يصدر تعليق فوري رسمي من ليفربول أو اتحاد جدة بهذا الخصوص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us