رفض نادي ليفربول الإنجليزي عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 189مليون دولار) قدمه نادي اتحاد جدة السعودي لضم مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح، حسبما كشفت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، الجمعة.

وعبر موقعها الإلكتروني، ذكرت الشبكة أنه لا يستبعد عودة النادي السعودي بعرض محسّن رغم رفض العرض الأولي بقيمة 100 مليون جنيه استرليني (نحو 126 مليون دولار) الذي ارتفع إلى 150 مليون جنيه إسترليني قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي.

ووفق تأكيدات أحد المصادر لقناة "سكاي سبورتس"، لم تسمّه، ألمح إلى أن اتحاد جدة مستعد لدفع 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 252 مليون دولار) لضم اللاعب إلى صفوفه، وأنه متمسك بإتمام الصفقة.

فيما لم يصدر تعليق فوري رسمي من ليفربول أو اتحاد جدة بهذا الخصوص.