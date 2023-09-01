سياسة
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صور | رفع أذان الجمعة عبر المكبرات في سابقة بتاريخ مساجد نيويورك
تنفيذاً لقرار رئيس بلدية نيويورك رفعت مساجد نيويورك للمرة الأولى أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت، وتلقَّف عشرات من أبناء الجالية المسلمة في مدينة بالتيمور هذا الحدث بالاحتفاء والمطالبة بقرار مماثل في مساجدهم.
صور | رفع أذان الجمعة عبر المكبرات في سابقة بتاريخ مساجد نيويورك
مساجد مدينة نيويورك ترفع للمرة الأولى أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت / صورة: AA
1 سبتمبر 2023

رفعت مساجد مدينة نيويورك للمرة الأولى أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت، تنفيذاً لقرار رئيس بلدية نيويورك إيريك آدامز الصادر قبل أيام، حسب وسائل إعلام محلية ودولية.

وأقام عشرات من أبناء الجالية المسلمة في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية، بالتزامن مع هذا الحدث، صلاة الجمعة في ساحة مبنى البلدية، احتفاء برفع الأذان في نيويورك ومطالبة بقرار مماثل في مساجدهم، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قدّموا بثاً حيّاً للصلاة.

وقال آدامز لدى إعلان القرار بمؤتمر صحفي في 29 أغسطس/آب المنصرم، إنه "بموجب القواعد الجديدة، لن تحتاج المساجد إلى تصريح خاص لإذاعة الأذان علناً يوم الجمعة، وعند غروب الشمس خلال شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "يوم الجمعة هو يوم مقدس إسلامي تقليدي، ويفطر المسلمون عند غروب الشمس خلال رمضان".

وأوضح آدامز حينها، أن "مكتب شؤون المجتمع التابع لإدارة الشرطة سيعمل مع المساجد لإيصال المبادئ التوجيهية الجديدة والتأكد من ضبط الأجهزة المستخدمة لبث الأذان على مستويات "مناسبة".

وبيّن مكتب رئيس البلدية أن "دُور العبادة يمكنها بث ما يصل إلى 10 ديسيبل (وحدة قياس لدرجة ارتفاع الصوت) فوق مستوى الصوت المحيط".

وقال آدامز: "لفترة طويلة تفشى شعور بأنه لا يُسمح لمجتمعاتنا برفع الأذان للصلاة. اليوم، نكسر الروتين ونقول بوضوح إن المساجد ودُور العبادة لها الحرية في رفع الأذان يوم الجمعة وخلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح ضروري".

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه الذي عقد لإعلان القرار وتوقيعه، رُفع الأذان في مبنى بلدية في نيويورك، وفق ما أظهر مقطع مصور انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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