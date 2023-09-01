سياسة
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الخارجية التركية: نستنكر الهجوم الإرهابي في باكستان
أصدرت الخارجية التركية بياناً صحفياً حول الهجوم الإرهابي في باكستان نعت فيه الضحايا وأكدت تضامنها مع باكستان في مصابها الأليم.
الخارجية التركية: نستنكر الهجوم الإرهابي في باكستان
الخارجية التركية تستنكر الهجوم الإرهابي في باكستان / صورة: AA 
1 سبتمبر 2023

أصدرت الخارجية التركية بياناً صحفياً حول الهجوم الإرهابي في باكستان نعت فيه الضحايا، وأكدت تضامنها مع باكستان في مصابها الأليم، ووقوف تركيا إلى جوار باكستان في نضالها ضد الإرهاب.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن علمنا بمقتل تسعة جنود وإصابة خمسة آخرين في الهجوم الانتحاري الذي نُفّذ في أثناء مرور قافلة عسكرية في منطقة جاني خيل في منطقة بانو بولاية هايبر باختونكتوا الباكستانية.

إننا نُدين بشدة هذا الهجوم الشنيع، ونحن في تركيا نكرر وقوفنا إلى جانب باكستان الشقيقة في حربها ضد الإرهاب.

ونسأل الله الرحمة للشهداء، ونقدم تعازينا لحكومة وشعب باكستان الصديق والشقيق، وخاصة ذويهم، والشفاء العاجل للجرحى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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