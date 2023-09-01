وزّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، جوائز على الفائزين في مسابقات ريادة الأعمال ضمن فاعليات مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في العاصمة التركية أنقرة.

وللمرة الأولى أقامت شركة "روكيتسان" ووقف فريق التكنولوجيا التركي "T3" المسابقة خلال "تكنوفيست" الذي يعد أكبر مهرجان للطيران والفضاء والتكنولوجيا في العالم.

وحصل الفائزون على جوائزهم في مسابقات بمجال ريادة الأعمال من التعليم إلى الز راعة ومن النقل إلى الفضاء، في مهرجان "تكنوفيست" الذي أُقيم بمطار أتيمسغوت بالعاصمة أنقرة.

وشارك في حفل توزيع الجوائز السيدة أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، ورئيس البرلمان نعمان قورتولموش، وجودت يلماز نائب الرئيس التركي، ووزراء الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، والزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، والشباب الرياضة عثمان أشكن باك.

والأربعاء، انطلق في العاصمة التركية أنقرة مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

ويتضمن المهرجان كثيراً من المسابقات التكنولوجية والعروض الجوية المثيرة.

ويجري تنظيم المهرجان الذي أُقيم للمرة الأولى في 2018، في مطار أتيمسغوت في نسخته السابعة على مستوى تركيا والثامنة داخل البلاد وخارجها (أُقيمت إحدى دوراته في أذربيجان)، ويستمر حتى 3 سبتمبر/أيلول الحالي.​​​​​​​