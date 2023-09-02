أعلنت روسيا السبت تدمير ثلاثة زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر تليغرام أنه "في 2 سبتمبر/أيلول عند نحو الساعة 2:20 بتوقيت موسكو (23:20 بتوقيت غرينتش الجمعة) دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم".

وأعلنت الدفاعات الجوّية الروسيّة في 12 أغسطس/آب أنّها صدّت هجوماً صاروخياً فوق جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش.

ويُعتبر جسر القرم الذي يبلغ طوله 19 كيلومتراً بنية تحتية مهمّة مدنياً وعسكرياً تربط روسيا بشبه الجزيرة.

وفي يوليو/تموز تسبّب هجوم بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات من الجسر الذي يُستخدم أيضاً في نقل معدّات عسكرية إلى الجيش الروسي.

كما تعرَّض الجسر لأضرار بالغة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 في انفجار قال مسؤولون روس إنه ناجم عن شاحنة انفجرت في أثناء عبور الجسر.

إلى ذلك، أعلنت روسيا الجمعة أنها سيطرت على "مواقع رئيسية على مرتفعات" قرب مدينة كوبيانسك في شرق أوكرانيا، وهو جزء من الجبهة يشهد هجمات للقوات الروسية منذ أسابيع عدة.

وفي وقت سابق الجمعة أشارت السلطات الإقليمية الأوكرانية إلى ضربات طالت مدن بوروفا وكوبيانسك وكيسليفكا التي "تعرضت لقصف بالمدفعية والهاون".