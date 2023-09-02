أطلقت كوريا الشمالية فجر السبت "عدداً من صواريخ كروز" قبالة ساحلها الغربي، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لسيول في بيان إنّ عدداً غير محدد من صواريخ كروز أُطلق نحو البحر الأصفر، مضيفةً أن العمل جارٍ على تحديد مواصفات الصواريخ.

وأوضحت: "عزّزنا المراقبة والسيطرة ونحافظ على أقصى قدر من الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة".

وهذا الإطلاق هو الأحدث ضمن سلسلة للتجارة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية شملت محاولة فاشلة لإطلاق قمر صناعي في نهاية الشهر الماضي.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخَين بالستيَّين قصيرَي المدى قبل ثلاثة أيام، في إطار "محاكاة لضربة نووية تكتيكية" ردّاً على مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق بين واشنطن وسيول تُعرف باسم "درع الحرية أولتشي" وتثير دوماً غضب بيونغ يانغ.

والعام الماضي أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن وضع بلاده بوصفها قوة نووية هو أمر "لا رجعة فيه"، داعياً إلى تعزيز إنتاج الأسلحة بما يشمل أسلحة نووية تكتيكية.