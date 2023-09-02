حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من وفاة 200 ألف طفل جوعاً في مالي حتى نهاية العام في حال عدم إيصال المساعدات إليهم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في بيان مشترك إنّ قرابة مليون طفل دون سنّ الخامسة قد يتعرضون لسوء التغذية الحادّ بحلول نهاية العام بسبب الصراعات المستمرة والنزوح والمساعدات الإنسانية المحدودة.

وأضاف البيان أن نحو ربع سكان مالي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مضيفاً أن 2500 شخص، بينهم عديد من الأطفال، معرضون لخطر المجاعة في منطقة ميناكا شمالي البلاد.

وأكّد أهمية إيجاد حل سريع للأزمة الإنسانية في مالي، لافتاً إلى أنه "إذا لم تُسلَّم المساعدات اللازمة إلى مالي فقد يموت 200 ألف طفل جوعاً بحلول نهاية عام 2023".

وأشار إلى قلّة المساعدات المقدمة إلى مالي رغم خطورة الوضع في هذا البلد.