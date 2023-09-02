سياسة
2 دقيقة قراءة
يونيسف تحذّر من وفاة 200 ألف طفل جوعاً في مالي
حذّرت الأمم المتحدة من أن عدم إيصال المساعدات الغذائية إلى مالي قد يتسبب في وفاة 200 ألف طفل جوعاً، مؤكدة أهمية إيجاد حل سريع للأزمة الإنسانية في البلاد.
يونيسف تحذّر من وفاة 200 ألف طفل جوعاً في مالي
الأمم المتحدة تقول إن 2500 شخص، بينهم عديد من الأطفال، معرضون لخطر المجاعة في منطقة ميناكا. / صورة: AA
2 سبتمبر 2023

حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من وفاة 200 ألف طفل جوعاً في مالي حتى نهاية العام في حال عدم إيصال المساعدات إليهم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في بيان مشترك إنّ قرابة مليون طفل دون سنّ الخامسة قد يتعرضون لسوء التغذية الحادّ بحلول نهاية العام بسبب الصراعات المستمرة والنزوح والمساعدات الإنسانية المحدودة.

وأضاف البيان أن نحو ربع سكان مالي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مضيفاً أن 2500 شخص، بينهم عديد من الأطفال، معرضون لخطر المجاعة في منطقة ميناكا شمالي البلاد.

وأكّد أهمية إيجاد حل سريع للأزمة الإنسانية في مالي، لافتاً إلى أنه "إذا لم تُسلَّم المساعدات اللازمة إلى مالي فقد يموت 200 ألف طفل جوعاً بحلول نهاية عام 2023".

وأشار إلى قلّة المساعدات المقدمة إلى مالي رغم خطورة الوضع في هذا البلد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us