سياسة
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منظمة الصحة العالمية: الإصابات بفيروس كورونا تشهد ارتفاعاً عالمياً
أفادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها التحديثي الوبائي بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بنسبة 38% في أغسطس/آب مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضيين، وأنه جرى الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.
منظمة الصحة العالمية: الإصابات بفيروس كورونا تشهد ارتفاعاً عالمياً
منظمة الصحة العالمية: الإصابات بفيروس كورونا تشهد ارتفاعاً عالمياً. / صورة: AFP
2 سبتمبر 2023

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز الماضيين، وأنه جرى الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.

ونشرت منظمة الصحة العالمية السبت تقريرها التحديثي الوبائي.

وحسب التقرير فإنه خلال 28 يوماً من 31 يوليو/تموز إلى 27 أغسطس/آب أُبلِغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، وأكثر من 1800 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبالمقارنة بفترة الأيام الـ28 السابقة، كانت في حالات الإصابة زيادة بنسبة 38%، وفي معدل الوَفَيَات انخفاض بنسبة 50%.

ووفقاً للتقرير، لا تعكس الحالات المبلغ عنها بدقة معدلات الإصابة بسبب انخفاض عدد الاختبارات والإبلاغ عنها عالمياً.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، أُبلِغ عن أكثر من 770 مليون حالة إصابة بكورونا، و6 ملايين و956 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في جميع أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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