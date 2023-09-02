أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز الماضيين، وأنه جرى الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.

ونشرت منظمة الصحة العالمية السبت تقريرها التحديثي الوبائي.

وحسب التقرير فإنه خلال 28 يوماً من 31 يوليو/تموز إلى 27 أغسطس/آب أُبلِغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، وأكثر من 1800 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبالمقارنة بفترة الأيام الـ28 السابقة، كانت في حالات الإصابة زيادة بنسبة 38%، وفي معدل الوَفَيَات انخفاض بنسبة 50%.

ووفقاً للتقرير، لا تعكس الحالات المبلغ عنها بدقة معدلات الإصابة بسبب انخفاض عدد الاختبارات والإبلاغ عنها عالمياً.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، أُبلِغ عن أكثر من 770 مليون حالة إصابة بكورونا، و6 ملايين و956 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في جميع أنحاء العالم.