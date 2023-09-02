أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت توقيف 18 شخصاً خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان بطرق غير قانونية.

وقالت الوزارة في بيان إنّ حرس الحدود وقفت الأشخاص في ولاية أدرنة المحاذية للحدود مع اليونان وبلغاريا.

وأضافت أن من بين الموقوفين 13 ينتمون إلى تنظيم غولن الإرهابي.

والخميس، أعلنت ولاية أدرنة شمال غربي تركيا القبض على 33 إرهابياً خلال أسبوع في أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد.

وذكرت الولاية في بيان أنه نتيجة التعاون بين قوات الدرك وحرس الحدود وقوات مكافحة الإرهاب بقيادة الشرطة جرى ضبط 33 إرهابياً خلال محاولتهم التسلل خارج البلاد في أسبوع.

وأوضح البيان أن 29 من المضبوطين أعضاء في تنظيم غولن و4 في تنظيم PKK الإرهابيين.