سياسة
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بينهم منتمون إلى غولن الإرهابي.. تركيا توقف 18 شخصاً على حدود اليونان
قالت وزارة الدفاع التركية إنّ قوات حرس الحدود وقفت 18 شخصاً، 13 ينتمون إلى تنظيم غولن الإرهابي في ولاية أدرنة خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان بطرق غير قانونية.
بينهم منتمون إلى غولن الإرهابي.. تركيا توقف 18 شخصاً على حدود اليونان
وقف حرس الحدود التركي 18 شخصاً في ولاية أدرنة المحاذية للحدود مع اليونان وبلغاريا. / صورة: AA
2 سبتمبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت توقيف 18 شخصاً خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان بطرق غير قانونية.

وقالت الوزارة في بيان إنّ حرس الحدود وقفت الأشخاص في ولاية أدرنة المحاذية للحدود مع اليونان وبلغاريا.

وأضافت أن من بين الموقوفين 13 ينتمون إلى تنظيم غولن الإرهابي.

والخميس، أعلنت ولاية أدرنة شمال غربي تركيا القبض على 33 إرهابياً خلال أسبوع في أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد.

وذكرت الولاية في بيان أنه نتيجة التعاون بين قوات الدرك وحرس الحدود وقوات مكافحة الإرهاب بقيادة الشرطة جرى ضبط 33 إرهابياً خلال محاولتهم التسلل خارج البلاد في أسبوع.

وأوضح البيان أن 29 من المضبوطين أعضاء في تنظيم غولن و4 في تنظيم PKK الإرهابيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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