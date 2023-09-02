أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة عن أهمية القمة المرتقبة لمجموعة العشرين المقامة في الهند على الرغم من غياب روسيا والصين.

وقال شولتس في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك إنّ مجموعة العشرين لا يزال عليها تقديم مساهمة مهمة و"التزام كبير" يتعيّن الوفاء به، خصوصاً في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وأضاف شولتس أن البلْدان التي لها تاريخ استعماري تتحمل مسؤولية تمكين التنمية في مستعمراتها السابقة.

وعرض المستشار مساعدة المستعمرات السابقة على استغلال مواردها الطبيعية ومعالجتها في ما سمّاه "الشراكات العادلة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد الجمعة أن بلاده ستمنع صدور إعلان ختامي لقمة مجموعة العشرين إذا لم يتبنَّ موقف موسكو في ما يتعلق بأوكرانيا وأزمات أخرى.

وقال لافروف لطلاب في معهد العلاقات الدولية في موسكو: "لن يكون هناك إعلان عام نيابة عن كل الأعضاء إذا لم يتبنَّ موقفنا".

وقال إنّ الغرب أثار ملف أوكرانيا في اجتماعات تحضيرية للقمّة وردّت روسيا بالقول: "الأمر منتهٍ بالنسبة إلينا".

من المقرر أن يمثل لافروف بلاده في القمّة التي تُعقد يومَي التاسع والعاشر من سبتمبر/أيلول في نيودلهي.