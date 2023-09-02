سياسة
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أذربيجان.. أرمينيا تقصف مواقع حدودية بقذائف هاون
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنّ وحدات الجيش الأرميني المتمركزة في منطقة زود بمدينة باصارغيجر  قصفت مواقع للجيش في الاتجاه المحاذي بقذائف هاون عيار 60 و82 ملم. وذكرت أنه جرى تدمير محطة التحكم المتنقلة للمسيّرات التابعة للجيش الأرميني.
أذربيجان.. أرمينيا تقصف مواقع حدودية بقذائف هاون
أذربيجان تتهم الجيش الأرميني بتصعيد الوضع في المنطقة إثر إطلاق قواته النار على نقاط عسكرية أذربيجانية حدودية. / صورة: AA
2 سبتمبر 2023

قصف الجيش الأرميني مواقع حدودية تابعة لأذربيجان بقذائف الهاون.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن وحدات الجيش الأرميني المتمركزة في منطقة زود بمدينة باصارغيجر قصفت مواقع للجيش في الاتجاه المحاذي بقذائف هاون عيار 60 و82 ملم.

وأشارت الدفاع في بيان السبت إلى أن الجيش الأذربيجاني اتخذ أيضاً التدابير اللازمة في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان آخر أنه جرى تدمير محطة التحكم المتنقلة للمسيّرات التابعة للجيش الأرميني.

وأمس، اتهمت أذربيجان الجيش الأرميني بتصعيد الوضع في المنطقة إثر إطلاق قواته النار على نقاط عسكرية أذربيجانية حدودية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان نشرته إنّ الجيش الأرميني استهدف مواقع لقواتها في منطقة كيلبجار، ما أسفر عن إصابة 3 جنود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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