تتواصل فاعليات مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في العاصمة التركية أنقرة لليوم الرابع.

وينظَّم عديد من الفاعليات والعروض الجوية والمسابقات اليوم السبت، في إطار النسخة الثامنة للمهرجان.

وينظِّم الحدث التكنولوجي وقف فريق التكنولوجيا التركي (T3) ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، في مطار أتيمسغوت بأنقرة.

والأربعاء انطلق في العاصمة التركية أنقرة مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

ويتضمن المهرجان عديداً من المسابقات التكنولوجية والعروض الجوية المثيرة، ويستمر باستقبال الزوار حتى 3 سبتمبر/أيلول الحالي.

وينظَّم المهرجان، الذي أقيم للمرة الأولى عام 2018، في مطار أتيمسغوت بنسخته السابعة على مستوى تركيا والثامنة داخل البلاد وخارجها، إذ أقيمت إحدى دوراته في أذربيجان.​​​​​​​

ويعد "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.