سياسة
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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 3 مُسيّرات أوكرانية قرب الحدود
أسقطت وزارة الدفاع الروسية، حسب تصريح لها، ثلاث مُسيّرات أوكرانية فوق منطقة بيلجورود، وتعرضت منطقتا بريانسك وكورسك لهجوم أوكراني، كما هوجمت منطقة بسكوف الغربية بالطائرات.
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 3 مُسيّرات أوكرانية قرب الحدود
وزارة الدفاع الروسية
2 سبتمبر 2023

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنها أسقطت ثلاث مُسيّرات أوكرانية فوق منطقة بيلجورود، وأفاد حاكم المنطقة بأن رجلاً قُتل جراء ضربة صاروخية أوكرانية على قرية قرب الحدود.

وقال حاكما منطقتَي بريانسك وكورسك المجاورتين إن مجموعة من القرى على الحدود تعرضت لهجوم أوكراني، وأصيبت امرأة في منطقة كورسك.

وارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المُسيّرة على الأراضي الروسية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ إنه في بعض الأيام تشن عشرات الطائرات المسيّرة هجمات على روسيا دفعة واحدة. وبلغت الطائرات منطقة بسكوف الغربية التي تبعد 600 كيلومتر عن أوكرانيا.

وقالت السلطات التي عينتها روسيا في الجزء الذي يخضع لسيطرتها بمنطقة خيرسون الأوكرانية اليوم السبت، إن كييف شنت هجوماً بطائرة مُسيّرة على قرية ماسليفكا، ما أدى إلى إصابة مدني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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