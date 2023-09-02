في يومه الرابع وبالعاصمة أنقرة، زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

ويشهد المهرجان فاعليات وعروضاً جوية ومسابقات في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ويعد الأكبر من نوعه في العالم.

ورافق فيدان خلال الزيارة كل من رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالرئاسة، خلوق غونغور، والمدير العام لشركة بيكار المتخصصة بصناعة الطائرات المُسيّرة، خلوق بيرقدار، وشقيقه سلجوق بيرقدار بوصفه رئيسا لمجلس أمناء وقف "T3" المنظم للمهرجان.

واستغل بعض زوار المهرجان وجود الوزير لالتقاط الصور معه، فيما التقط الوزير صورة أمام المقاتلة التركية المسيّرة قزل إلما.

ويستمر المهرجان حتى مساء الأحد في مطار أتيمسغوت بأنقرة.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.