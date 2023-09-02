أطلقت الهند, السبت, أول مهمة فضائية لدراسة الشمس، في رحلة تستمر 4 أشهر.

وذكر المكتب الإعلامي التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية "إيسرو"، في تغريدة، أنه "حُملت المركبة الفضائية (Aditya-L1) على متن الصاروخ (PSLV-C57) من مركز "ساتيش داون" الفضائي في جزيرة سريهاريكوتا جنوبي الهند.

وأضافت المنظمة أن "المركبة الفضائية وُضعت بدقة في المدار المقصود".

وجاء الإطلاق بعد أكثر من أسبوع من الهبوط الناجح للمركبة "Chandrayaan-3" بالقرب من المنطقة القطبية الجنوبية للقمر.

وجرت عملية الإطلاق في تمام الساعة 11:50 صباحاً بالتوقيت المحلي (06:20 ت.غ).

وخلال الرحلة، التي ستستمر 4 أشهر، تدرس المركبة الفضائية الشمس من نقطة تبعد نحو 1.5 مليون كيلومتر (930 ألف ميل) عن الأرض، حسب المصدر نفسه.