سياسة
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بعد الهبوط على القمر.. الهند تطلق أول مهمة فضائية لدراسة الشمس
أطلقت الهند أول مهمة فضائية لدراسة الشمس في رحلة تستمر 4 أشهر، وخلال الرحلة تدرس المركبة الفضائية الشمس من نقطة تبعد نحو 1.5 مليون كيلومتر (930 ألف ميل) عن الأرض.
بعد الهبوط على القمر.. الهند تطلق أول مهمة فضائية لدراسة الشمس
الهند تطلق أول مهمة فضائية لدراسة الشمس / صورة: Getty Images
2 سبتمبر 2023

أطلقت الهند, السبت, أول مهمة فضائية لدراسة الشمس، في رحلة تستمر 4 أشهر.

وذكر المكتب الإعلامي التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية "إيسرو"، في تغريدة، أنه "حُملت المركبة الفضائية (Aditya-L1) على متن الصاروخ (PSLV-C57) من مركز "ساتيش داون" الفضائي في جزيرة سريهاريكوتا جنوبي الهند.

وأضافت المنظمة أن "المركبة الفضائية وُضعت بدقة في المدار المقصود".

وجاء الإطلاق بعد أكثر من أسبوع من الهبوط الناجح للمركبة "Chandrayaan-3" بالقرب من المنطقة القطبية الجنوبية للقمر.

وجرت عملية الإطلاق في تمام الساعة 11:50 صباحاً بالتوقيت المحلي (06:20 ت.غ).

وخلال الرحلة، التي ستستمر 4 أشهر، تدرس المركبة الفضائية الشمس من نقطة تبعد نحو 1.5 مليون كيلومتر (930 ألف ميل) عن الأرض، حسب المصدر نفسه.

مصدر:TRT عربي
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