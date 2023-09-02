سياسة
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أردوغان: نواصل الجهود لتضميد جراح منكوبي الزلزال في هاطاي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ملتزمة مواصلة الجهود لتضميد جراح منكوبي الزلزال المدمر، في هاطاي جنوبي البلاد، مشيراً إلى استمرار عملية بناء أكثر من 40 ألف مسكن في الولاية.
أردوغان: نواصل الجهود لتضميد جراح منكوبي الزلزال في هاطاي
أردوغان: نواصل الجهود لتضميد جراح منكوبي الزلزال في ولاية هاطاي / صورة: AA
2 سبتمبر 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة حكومته العمل على بناء أكثر من 40 ألف مسكن في ولاية هاطاي إحدى الولايات التي ضربها الزلزال المدمر في 6 فبراير/شباط الماضي، مشدداً على مواصلة الجهود لتضميد جراح منكوبي الزلزال.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته عبر اتصال مرئي، السبت، في فاعلية لوضع حجر أساس مشاريع تحول عمراني بولاية هاطاي، جنوبي تركيا.

وأعرب أردوغان خلال كلمته عن شكره لسكان ولاية هاطاي إزاء الدعم الذي قدموه له بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في مايو/أيار الماضي، مبيناً أن أصوات 50.15% من سكان هذه الولاية كانت له.

وأكد الرئيس التركي مواصلة الجهود لتضميد جراح منكوبي الزلزال المدمر في هاطاي.

وفي هذا الإطار، أوضح أردوغان أن الحكومة تواصل حالياً بناء 40 ألفاً و400 مسكن في هاطاي وحدها، بينها 32 ألفاً و600 شقة سكنية، و7 آلاف و800 منزل ريفي.

وأضاف أنه وُضع اليوم حجر أساس مشاريع التحول العمراني في هاطاي، مبيناً أنه بهذا يكونون قد بدؤوا بناء مركز المدينة بعد أن هدمها الزلزال.

وأكد أردوغان أنه بموجب مشاريع التحول العمراني الذي جرى تدشينه اليوم، سيجري وضع حجر أساس 5 آلاف مسكن إضافي في هاطاي.

وفي سياق متصل، كشف أردوغان عن تحفيزات وتسهيلات مصرفية متعلقة بالقروض ستقدمها الحكومة لمنكوبي الزلزال في هاطاي من أجل بناء منازلهم المهدّمة بأنفسهم إذا رغبوا في ذلك.

وإلى جانب ذلك، ستقدّم الحكومة أيضاً منازل على شكل هبة لبعض المواطنين، فضلاً عن إعفائهم من ضرائب ورسوم كثيرة تتعلق ببناء المنازل، حسب ما ذكره أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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