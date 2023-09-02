فرضت الشرطة العراقية، السبت، حظر تجوال في كركوك شمالي البلاد، إثر احتجاج أنصار حزب KDP للمطالبة بفتح طريق أربيل-كركوك السريع المغلق من معارضين لتسليم قيادة مبنى العلميات المشتركة للحزب.

ودعت شرطة كركوك في بيانٍ سكان المدينة للعودة إلى منازلهم بسبب الاحتجاجات.

وفي وقت سابق السبت تجمَّع بعض أنصار حزب KDP بمنطقة رحيماوة في كركوك، وقطعوا بعض الطرق بالمنطقة وأشعلوا إطارات سيارات للتعبير عن احتجاجهم لقطع طريق أربيل ـ كركوك.

وطالب المتظاهرون بفتح طريق أربيل-كركوك الذي أغلقه المعارضون لتسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة لحزب KDP الذي كان استخدمه من 2014 إلى 2017.

وأرسلت القوات العراقية تعزيزات أمنية إلى المنطقة بعد اقتراب المتظاهرين من موقع مبنى قيادة العمليات المشتركة، حيث أطلقت النيران في الهواء لتفريقهم قبل أن تصل إلى الموقع خشية مصادمات لا تحمد عقباها بين أنصار الحزب من جهة والمعتصمين أمام المبنى من المكونين العربي والتركماني من جهة ثانية.

واحتجاجاً على قرار حكومة بغداد تسليم مبنى قيادة العمليات في كركوك لحزب KDP، قطع متظاهرون في وقت سابق طريق أربيل-كركوك السريع.