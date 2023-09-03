سياسة
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صور | تايوان تستعدّ لإعصار هايكوي بإجلاء السكان وتعطيل الملاحة الجوية
أعلنت السلطات التايوانية إجلاء سكان المناطق الجنوبية الشرقية من الجزيرة وتعطيل الملاحة الجوية ونشر قوات الجيش استعداداً للإعصار الاستوائي هايكوي الذي يضرب الجزيرة ظُهر اليوم الأحد.
صور | تايوان تستعدّ لإعصار هايكوي بإجلاء السكان وتعطيل الملاحة الجوية
أعلنت السلطات التايوانية تعطيل الدراسة والعمل استعداداً للإعصار. / صورة: AFP
3 سبتمبر 2023

ألغت إدارة الطيران المدني في تايوان السبت عشرات الرحلات الجوية وأجْلَت السلطات ما يقرب من 3 آلاف شخص من المناطق الجنوبية الشرقية لتايوان استعداداً لوصول الإعصار هايكوي.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار هايكوي إلى أقصى جنوب شرق تايوان في وقت متأخر من ظُهر يوم الأحد، فيما ألغت الأقاليم والمدن في الشرق والجنوب الدراسة وأعلن تعطيل العمل.

وضرب أمس السبت إعصار ساولا الاستوائي هونغ كونغ وإقليم غوانغدونع جنوب الصين، وخلّف أضراراً في البنى التحتية والمساكن.

ومن المتوقع أن تكون قوة الإعصار هايكوي أقل من ساولا، ووفقاً لموقع تروبيكال ستورم ريسك فإن الإعصار يصنَّف من الفئة الأولى أو الثانية.

وتخشى السلطات التايوانية أن تؤدي الأمطار المصاحبة للإعصار إلى فيضانات وتحديداً في المناطق المنخفضة، حيث توقع مكتب الأرصاد الجوية المركزي أن يصل معدل هطول الأمطار الناتج عن الإعصار إلى 600 ملم.

ونشر الجيش التايواني الجنود والمعدّات للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات والإخلاء، فيما قالت الحكومة إنها أجْلَت 2868 شخصاً من المناطق السكنية التي تقع بشكل رئيسي في الجنوب والشرق.

وألغت شركتا الطيران المحليتان الرئيسيتان في تايوان، يوني إير وماندارين إيرلاينز، جميع الرحلات الجوية، وأُلغيَت أيضاً خدمات العبارات إلى الجزر المحيطة.

وهذا هو الإعصار الاستوائي الثاني الذي يضرب المنطقة، وسط تحذيرات من أن تؤدي التغيرات المناخية إلى مزيد من الكوارث الطبيعية الناتجة عن الإعصار الاستوائي وما يصاحبه من فيضانات وتدمير للبنى التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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