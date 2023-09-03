سياسة
2 دقيقة قراءة
"لتنبيه الأعداء".. كوريا الشمالية تُجري مناورة تحاكي هجوماً نووياً تكتيكياً
أجْرَت كوريا الشمالية مناورة تحاكي هجوماً نووياً تكتيكياً، تضمّنت إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيدَي المدى. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أنّ التدريبات أُجريت في وقت مبكر السبت "لتنبيه الأعداء" إلى أن البلاد مستعدة في حال نشوب حرب نووية.
"لتنبيه الأعداء".. كوريا الشمالية تُجري مناورة تحاكي هجوماً نووياً تكتيكياً
الصاروخان حملا رؤوساً حربية نووية وهمية وأُطلقا باتجاه البحر الغربي لشبه الجزيرة الكورية. / صورة: AFP
3 سبتمبر 2023

أجْرَت كوريا الشمالية مناورة تحاكي هجوماً نووياً تكتيكياً، السبت، تضمّنت إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيدَي المدى، في حين تفقَّد الزعيم كيم جونغ أون مصانع تشييد السفن والذخيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنّ التدريبات أُجريت في وقت مبكر السبت "لتنبيه الأعداء" إلى أن البلاد مستعدة في حال نشوب حرب نووية، فيما تعهّدت بيونغ يانغ مجدداً بتعزيز الردع العسكري ضد واشنطن وسيول.

وحمل الصاروخان رؤوساً حربية نووية وهمية وأُطلقا باتجاه البحر الغربي لشبه الجزيرة الكورية وقطعا مسافة 1500 كيلومتر وحلّقا على ارتفاع 150 متراً.

وذكر بيان منفصل أن كيم زار مجمع بوكجونغ للماكينات الذي ينتج محركات بحرية ومصنعاً كبيراً للذخيرة، للتشديد على أهمية تعزيز القوات البحرية لكوريا الشمالية.

وجاء أحدث إطلاق صاروخي بعد انتهاء التدريبات الصيفية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المعروفة باسم أولتشي فريدم شيلد، الخميس، بعد استمرارها 11 يوماً، وتضمنت تدريبات جوية بقاذفات بي-1بي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us