أجْرَت كوريا الشمالية مناورة تحاكي هجوماً نووياً تكتيكياً، السبت، تضمّنت إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيدَي المدى، في حين تفقَّد الزعيم كيم جونغ أون مصانع تشييد السفن والذخيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنّ التدريبات أُجريت في وقت مبكر السبت "لتنبيه الأعداء" إلى أن البلاد مستعدة في حال نشوب حرب نووية، فيما تعهّدت بيونغ يانغ مجدداً بتعزيز الردع العسكري ضد واشنطن وسيول.

وحمل الصاروخان رؤوساً حربية نووية وهمية وأُطلقا باتجاه البحر الغربي لشبه الجزيرة الكورية وقطعا مسافة 1500 كيلومتر وحلّقا على ارتفاع 150 متراً.

وذكر بيان منفصل أن كيم زار مجمع بوكجونغ للماكينات الذي ينتج محركات بحرية ومصنعاً كبيراً للذخيرة، للتشديد على أهمية تعزيز القوات البحرية لكوريا الشمالية.

وجاء أحدث إطلاق صاروخي بعد انتهاء التدريبات الصيفية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المعروفة باسم أولتشي فريدم شيلد، الخميس، بعد استمرارها 11 يوماً، وتضمنت تدريبات جوية بقاذفات بي-1بي.