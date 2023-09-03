سياسة
3 دقيقة قراءة
شاهد | العشائر العربية تنتفض في مواجهة تنظيم YPG/PKK الإرهابي بمنبج
قررت العشائر العربية في منطقة درع الفرات المطهرة من الإرهاب شمال سوريا دعم وإسناد العشائر في دير الزور عبر مهاجمة تنظيم YPG/PKK الإرهابي في منبج بريف حلب، بعد اجتماع جرى في مدينة جرابلس، فيما قصف الطيران الروسي المواقع التي سيطرت عليها العشائر.
شاهد | العشائر العربية تنتفض في مواجهة تنظيم YPG/PKK الإرهابي بمنبج
بدأت القبائل العربية تعبئة أفرادها نصرة للقبائل في دير الزور / صورة: AA
3 سبتمبر 2023

اتسعت الاشتباكات بين العشائر العربية وتنظيم PYG/PKK الإرهابي السبت من محافظة دير الزور إلى ريف حلب في مدينة منبج.

وقررت العشائر العربية في منطقة درع الفرات المطهرة من الإرهاب دعم العشائر العربية في دير الزور، وذلك بعد اجتماع جرى في مدينة جرابلس حضره زعماء العشائر العربية، لتطلق بعد ذلك العشائر عملية عسكرية لتطهير مناطق محيط نهر الساجور جنوب جرابلس من عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وأدت العملية إلى تطهير قرى المحسنلي والمحمودية وعرب حسن الواقعة شمالي منبج، فضلاً عن تلة تسمى السيرياتيل، من التنظيم الإرهابي الذي انسحبت عناصره من مركز منبج هرباً من هجمات العشائر العربية.

ولاحقاً، قصفت مقاتلات روسية القرى التي سيطرت عليها العشائر العربية وفقاً لمرصد الطيران التابع للمعارضة السورية.

وما زالت الاشتباكات متواصلة بين العشائر وعناصر YPG/PKK الإرهابي في المناطق المحاذية لنهر الفرات شرق وجنوب شرقي دير الزور، فيما يواصل التنظيم الإرهابي جلب التعزيزات من محافظتي الحسكة والرقة الواقعتين تحت احتلاله.

وتصاعد التوتر بعد اعتقال أحمد الخبيل الملقب بـ"أبو خولة" قائد ما يُعرف بـ"المجلس العسكري لدير الزور" في 27 أغسطس/آب الماضي بعد دعوته إلى الحسكة من قِبل فرحات عبدي شاهين الملقب بـ"مظلوم عبدي" أحد مسؤولي التنظيم الإرهابي.

وازدادت حدة الاشتباكات المسلحة في ريف دير الزور مع انضمام عشائر عربية إلى الاشتباكات، إذ اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر PKK/YPG الإرهابي وما يُعرف بـ"المجلس العسكري لدير الزور".

ويضم المجلس العسكري عناصر من عشائر العكيدات والبوسرايا والبقارة العربية في شرق الفرات بمحافظة دير الزور، فيما تشكل عشيرة شمر العمود الفقري لمجموعة الصناديد التي تقاتل إلى جوار التنظيم الإرهابي، وكلتا المجموعتين عملت خلال السنوات الماضية تحت مظلة التنظيم.

ويبلغ عدد عناصر المجلس العسكري نحو 4 آلاف، فيما يراوح عدد عناصر الصناديد بين ألفين و3 آلاف شخص، وفق مصادر محلية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us