اتسعت الاشتباكات بين العشائر العربية وتنظيم PYG/PKK الإرهابي السبت من محافظة دير الزور إلى ريف حلب في مدينة منبج.

وقررت العشائر العربية في منطقة درع الفرات المطهرة من الإرهاب دعم العشائر العربية في دير الزور، وذلك بعد اجتماع جرى في مدينة جرابلس حضره زعماء العشائر العربية، لتطلق بعد ذلك العشائر عملية عسكرية لتطهير مناطق محيط نهر الساجور جنوب جرابلس من عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وأدت العملية إلى تطهير قرى المحسنلي والمحمودية وعرب حسن الواقعة شمالي منبج، فضلاً عن تلة تسمى السيرياتيل، من التنظيم الإرهابي الذي انسحبت عناصره من مركز منبج هرباً من هجمات العشائر العربية.

ولاحقاً، قصفت مقاتلات روسية القرى التي سيطرت عليها العشائر العربية وفقاً لمرصد الطيران التابع للمعارضة السورية.

وما زالت الاشتباكات متواصلة بين العشائر وعناصر YPG/PKK الإرهابي في المناطق المحاذية لنهر الفرات شرق وجنوب شرقي دير الزور، فيما يواصل التنظيم الإرهابي جلب التعزيزات من محافظتي الحسكة والرقة الواقعتين تحت احتلاله.

وتصاعد التوتر بعد اعتقال أحمد الخبيل الملقب بـ"أبو خولة" قائد ما يُعرف بـ"المجلس العسكري لدير الزور" في 27 أغسطس/آب الماضي بعد دعوته إلى الحسكة من قِبل فرحات عبدي شاهين الملقب بـ"مظلوم عبدي" أحد مسؤولي التنظيم الإرهابي.

وازدادت حدة الاشتباكات المسلحة في ريف دير الزور مع انضمام عشائر عربية إلى الاشتباكات، إذ اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر PKK/YPG الإرهابي وما يُعرف بـ"المجلس العسكري لدير الزور".

ويضم المجلس العسكري عناصر من عشائر العكيدات والبوسرايا والبقارة العربية في شرق الفرات بمحافظة دير الزور، فيما تشكل عشيرة شمر العمود الفقري لمجموعة الصناديد التي تقاتل إلى جوار التنظيم الإرهابي، وكلتا المجموعتين عملت خلال السنوات الماضية تحت مظلة التنظيم.

ويبلغ عدد عناصر المجلس العسكري نحو 4 آلاف، فيما يراوح عدد عناصر الصناديد بين ألفين و3 آلاف شخص، وفق مصادر محلية.​​​​​​​