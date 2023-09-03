سياسة
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تركيا.. إنتاج مدفع رشاش عيار 20 ملم مخصص لمروحيات ATAK الهجومية
عرضت شركة TRMEKATRONİ في مهرجان تكنوفيست نظام المدفع الرشاش 20 ملم المخصص للمروحيات الهجومية ATAK، وطُوِّر النظام بقدرات محلية، ومن المتوقع أن يلعب دوراً هامّاً في إنتاج الأسلحة المتوسطة.
تركيا.. إنتاج مدفع رشاش عيار 20 ملم مخصص لمروحيات ATAK الهجومية
نظام المدفع الرشاش عيار 20 ملم. / صورة: AA
3 سبتمبر 2023

شهدت فعاليات مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء بالعاصمة أنقرة، الذي يستمر حتى اليوم الأحد، حضور عدد من الشركات والمنصات المهتمة بالصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، وعلى رأسهم شركة سارسلماز التي قدمت منتجاتها في المعرض.

وتُعتبر شركة سارسلماز من الرواد في مجال إنتاج الأسلحة الفردية والآلية، وقدمت الشركة في المهرجان مدفعاً رشاشاً من عيار 20 ملم يتوقع استخدمه على مروحيات ATAK الهجومية.

وأنتج المدفع الرشاش شركة TRMEKATRONİK التي جاءت باعتبارها مشروع تعاون بين الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء (TUSAŞ) وشركة سارسلماز.

وأوضح أونير أوزيلماز نائب المدير العام لشركة سارسلماز وعضو مجلس إدارة شركة (TRMEKATRONİK) أن الشركة أُسست في يونيو/حزيران 2018 بالتعاون ما بين شركتَي سارسلماز وTUSAŞ، وذلك بغرض إنتاج مدفع رشاش للمروحيات ATAK.

وأضاف أوزيلماز أن المهمة الأولى للشركة الجديدة كانت إنتاج نظام المدفع الرشاش 20 ملم، موضحاً أن شركة سارسلماز خصصت جزءاً من منشآتها لبناء ميدان بطول 200 متر تحت الأرض لإجراء عمليات الاختبار والتجريب.

وأشار إلى أن عمليات إدماج النظام مع المروحيات الهجومية ATAK متواصلة، ويتوقع إنهاءها بنهاية السنة الحالية، ليجري تركيب النظام على المروحيات المنتجة حديثاً.

ووفقاً لأوزيلماز فإنّ النظام الجديد قادر على إطلاق 750 طلقة في الدقيقة الواحدة، ويرتبط بخوذة الطيار الذي يتحكم فيه بشكل كلي.

ويؤكد أوزيلماز أن قطاع الصناعات الدفاعية التركي حقق اختراقاً كبيراً في مجال إنتاج البنادق والأسلحة الخفيفة، لكن مجال إنتاج الأسلحة المتوسطة ما زال بحاجة إلى اهتمام أكبر.

وفي هذا الإطار يشرح أوزيلماز الدور الذي يمكن أن تؤديه شركة TRMEKATRONİK في سد هذا الفراغ، فالخبرات والبنى التحتية التي أُسّست وطُوّرت في الفترة الماضية لإنتاج النظام الخاص بمروحيات ATAK يؤسس لشركة متخصصة في هذا المجال.

ويضيف أوزيلماز أن نظام 20 ملم الذي جرى إنتاجه للمروحيات ATAK يمكن بسهولة إدماجه مع منصات أخرى، سواء كانت بحرية أو برية، أو حتى مخصصة للدفاع الجوي.

ويشير أوزيلماز إلى أن الأولوية الآن للشركة هي تلبية احتياجات الجيش التركي، وأنه بمجرد الانتهاء من ذلك سيجري العمل على تصدير منتجات الشركة إلى الخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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