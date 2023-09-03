احتج عشرات الآلاف من المواطنين النجيرين السبت أمام قاعدة فرنسية في العاصمة نيامي، احتجاجاً على الوجود الفرنسي في البلاد.

ومنذ العام 2020، شهدت ثماني دول إفريقية انقلابات عسكرية، كان النفوذ الفرنسي على رأس أجندة هذه الانقلابات، إذ تعرَّض نفوذها للتراجع مع تزايد الانتقادات الشعبية.

وتصاعدت المشاعر المعادية لفرنسا في النيجر منذ وقوع الانقلاب لكنها تفاقمت الأسبوع الماضي عندما تجاهلت فرنسا أمر المجلس العسكري بمغادرة سفيرها سيلفان إيتي، وقال المجلس العسكري إن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.

وذبح محتجون عنزة ألبسوها العلم الفرنسي أمام القاعدة العسكرية اليوم السبت كما حملوا نعوشاً ملفوفة بالعلم الفرنسي أمام صف من الجنود النيجريين، ورفع آخرون لافتات تطالب فرنسا بالرحيل.

ونشرت السلطات النيجرية قوات الشرطة والجيش أمام القاعدة التي فيها الجنود الفرنسيون لفصلها عن المحتجين الغاضبين.

وتُعدّ هذه المظاهرات الأكبر منذ الانقلاب في شهر يوليو/تموز الماضي ما يشير، حسب مراقبين، إلى عدم تراجع الدعم للمجلس العسكري وازدياد المشاعر المناهضة لفرنسا.

وتتمتع فرنسا بعلاقات ودية مع الرئيس المعزول محمد بازوم ولها نحو 1500 جندي في النيجر.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إنه يتحدث مع بازوم كل يوم وإن "أي قرارات سنتخذها، أيا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم".

وندد المجلس العسكري في النيجر بتصريحات ماكرون ووصفها بأنها مثيرة للانقسام ولا تهدف إلا إلى ترسيخ علاقة استعمار جديدة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة.

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الأسبوع الماضي، إن فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني يمكن أن تُرضي قوى المنطقة، فيما اقترح المجلس العسكري في السابق جدولاً زمنياً مدته ثلاث سنوات.