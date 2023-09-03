عادت فرنسا بقرارات تبيّن صرامتها ضد الأقليات وخصوصاً المسلمة بإعلان وزير التعليم غابريال أتال أنه سيحظر ارتداء العباءة في المدارس، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال ريان فريشي، الباحث الحقوقي في منظمة CAGE، تعليقاً على إعلان أتال إنّ "حظر فرنسا لارتداء العباءة في المدارس الحكومية قرار مُعادٍ للإسلام لأنه يستهدف المسلمين فقط".

وأردف قائلاً: "حظر الحجاب والرموز الدينية في المدارس الحكومة بفرنسا يرجع إلى عام 2004"، مبيّناً أن "الألبسة الطويلة لم تكن تُعَدّ رمزاً دينياً آنذاك".

ولفت فريشي إلى أن فرنسا "شهدت في السنوات الأخيرة جدلاً حول اعتبار الألبسة الطويلة التي ترتديها النساء المسلمات عادة، المعروفة بالعباءة، رمزاً دينياً".

وأشار إلى أن فرنسا "تتخذ موقفاً صارماً للغاية بخصوص الاندماج، وفي الواقع لا يمكن أن نسميه اندماجاً، فنهج الفرنسين يعتمد أكثر على صَهْر الأقليات".

وبيّن فريشي أن فرنسا "شهدت اتخاذ عديد من القرارات المناهضة للمسلمين منذ عام 2021 الذي جرى فيه التصديق على قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية، الذي يوصف بالانفصالي لأنه يهمش المسلمين".

وأضاف: "لكن على الأقل إذا لم تعُد مسلماً أو خالفت تقاليدك فلن يُنظر إليك على أنك تهديد للحكومة، وهذا هو الغرض الرئيسي من الصهر وجعلك خاضعاً لإدارة الجمهورية".

تهديد أمني

وأكّد الحقوقي الفرنسي أنه "يُنظر في فرنسا إلى الدين بشكل عامّ، والإسلام بشكل خاصّ، على أنه تهديد أمني".

وقال: "منع العباءة قرار مُعادٍ للإسلام للغاية لأنه يستهدف المسلمين فقط، فإذا كنتِ امرأة بيضاء وتعرفين بنفسك أنك لستِ مسلمة فلن تواجهي مشكلات في الذهاب إلى المدرسة بملابس طويلة".

السنوات المقبلة

وأعرب فريشي عن اعتقاده بأن "القوانين المناهضة للمسلمين ستزداد في السنوات المقبلة".

وقال: "قبل الانتخابات الرئاسية عام 2027 سيُضطَر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخليفته إلى القبول بقانون مُعادٍ للإسلام لإثبات أنهم صارمون للغاية ضد الأقلية المسلمة".

والجمعة، أكّد ماكرون قرار أتال قائلاً إنّ السلطات الفرنسية "لن تتهاون" في تطبيق الحظر الجديد على العباءات في المدارس.

وأشار ماكرون إلى أن المعلمين ورؤساء المدارس "لن يُتركوا بمفردهم" عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحظر، مضيفاً أن السلطات "لن تتهاون في هذا الموضوع".

وقال فريشي: "أعتقد أن الحجاب سيُحظر في الجامعات أيضاً في السنوات القليلة القادمة".

وأضاف فريشي: "يعرفون (الفرنسيون) أن القسوة هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع المسلمين، سواء في عنف الشرطة أو الخطاب أو التشريعات".

وكان وزير التعليم غابريال أتال قد صرّح خلال مقابلة مع تليفزيون تي إف 1 الفرنسي في 27 أغسطس/آب بأن "ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكناً بعد الآن".

كما اعتبر أن ارتداء هذا الزي الإسلامي يُعَدّ "انتهاكاً للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في البلاد".

وأفاد أتال بسعيه "لوضع قواعد واضحة على المستوى الوطني لاتباعها من قِبل مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا اعتباراً من 4 سبتمبر/أيلول الجاري".

قرارات فرنسية

وسلكت فرنسا طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905.

وحُظر ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة في فرنسا عام 1989.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 1989 طُرد 3 طالبات (مغربيتان وجزائرية) في المرحلة الإعدادية لرفضهن خلع الحجاب في المدرسة، لتدرج هذه الحادثة في القاموس السياسي للبلاد باسم "قضايا كراي للحجاب" نسبة إلى البلدة التي تقع فيها المدرسة بإحدى ضواحي باريس.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته قررت المحكمة الإدارية العليا أن حمل أو ارتداء الطلاب رموزاً تكشف عن انتمائهم الديني لا ينتهك العلمانية، ليصدر عام 2004 قرار بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.

وعام 2010 حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.