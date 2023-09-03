سياسة
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بعد التضييق عليهم.. أسرى السجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام منتصف سبتمبر
يعتزم الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بدء إضراب المفتوح عن الطعام في منتصف سبتمبر/أيلول الحالي، بعد قرارات جديدة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تهدف إلى التضيق عليهم.
بعد التضييق عليهم.. أسرى السجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام منتصف سبتمبر
يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5100، بينهم 32 أسيرة، و165 طفلاً، وأكثر من 1200 معتقل إداري / صورة: AA
3 سبتمبر 2023

أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية الأحد الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام اعتباراً من 14 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد قرارات جديدة اتخذتها السلطات الإسرائيلية.

وأكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها، أنها قررت "الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14سبتمبر/أيلول الجاري، مطالبين بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا، وكذلك إعادة كل ما جرى سلبه من حقوقنا خلال الفترة الماضية".

وأضافت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يطل "بقرار جديد يمس به أقدس مقدساتنا نحن الأسرى عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظاناً أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه وصلفه".

وتابعت: "بعد المس بخبزنا ومائنا، اليوم أمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا، في ظل كل ذلك لابد لنا من موقف ولا بد لنا من أفعال توازي حجم العدوان".

وذكرت اللجنة: "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً لشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".

وقالت إن الخلاف داخل أركان الحكومة الإسرائيلية حول قرار بن غفير "ليس اعترافاً من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه، الأمر الذي يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم".

في سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك الأحد، أن إدارة السجون الإسرائيلية شرعت في نقل 120 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية وقادة الحركة الأسيرة من سجن نفحة "جنوبي إسرائيل" إلى قسم عزل جماعي في سجن عوفر "وسط الضفة".

وذكر البيان، أن الأسرى نُقلوا إلى "قسم عزل جماعي أقامته خصوصاً للأسرى الذين تصنفهم بالخطيرين أمنياً".

وأشار إلى أن سجن عوفر هو الوحيد المقام على الأراضي المحتلة عام 1967 "ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يحتجز فيه أسرى من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وقادة الحركة الأسيرة".

والجمعة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوزير بن غفير أوعز بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، ابتداء من الأحد، موضحة أن القرار يشمل نحو 1600 أسير.

ويبلغ عدد الأسرى في الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5100، بينهم 32 أسيرة، و165 طفلاً، وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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