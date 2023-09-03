عرضت طائرة من دون طيار تُستخدم في عمليات شحن البضائع وطوّرها طلاب جامعة إسطنبول التقنية، خلال فاعليات مهرجان "تكنوفيست".

وفازت الطائرة المُسيّرة في يونيو/حزيران الماضي، بالمركز الأول بمسابقة الطائرات بدون طيار المبتكرة من قِبل الطلاب التي أقيمت في الولايات المتحدة.

ويجري عرض مشاريع مبتكرة من طلاب المدارس والجامعات المختلفة ضمن مهرجان "تكنوفيست" الذي تستمر فاعلياته بالعاصمة أنقرة.

وقال محمد عارف شيمشك، قائد الفريق الميكانيكي وطالب السنة الثالثة في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة إسطنبول التقنية، إنهم قرروا تطوير طائرة بدون طيار دقيقة وفعالة للشحن.

وأكد شيمشك أن الدرون المبتكرة التي فازت بالمرتبة الأولى في المسابقة التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، تمتاز بدقتها وأدائها العالي.

ويستمر مهرجان "تكنوفيست" حتى مساء اليوم الأحد في مطار أتيمسعود بالعاصمة أنقرة.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.