سياسة
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صور | طلاب أتراك يعرضون طائرة مُسيّرة للشحن  بمهرجان "تكنوفيست" في أنقرة
عرَض طلاب جامعة إسطنبول التقنية، درون مبتكراً لشحن البضائع،خلال فاعليات مهرجان "تكنوفيست" بالعاصمة أنقرة.
صور | طلاب أتراك يعرضون طائرة مُسيّرة للشحن  بمهرجان "تكنوفيست" في أنقرة
فاز الطلاب مطورو الدرون بالمرتبة الأولى في مسابقة بالولايات المتحدة / صورة: AA
3 سبتمبر 2023

عرضت طائرة من دون طيار تُستخدم في عمليات شحن البضائع وطوّرها طلاب جامعة إسطنبول التقنية، خلال فاعليات مهرجان "تكنوفيست".

وفازت الطائرة المُسيّرة في يونيو/حزيران الماضي، بالمركز الأول بمسابقة الطائرات بدون طيار المبتكرة من قِبل الطلاب التي أقيمت في الولايات المتحدة.

ويجري عرض مشاريع مبتكرة من طلاب المدارس والجامعات المختلفة ضمن مهرجان "تكنوفيست" الذي تستمر فاعلياته بالعاصمة أنقرة.

وقال محمد عارف شيمشك، قائد الفريق الميكانيكي وطالب السنة الثالثة في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة إسطنبول التقنية، إنهم قرروا تطوير طائرة بدون طيار دقيقة وفعالة للشحن.

وأكد شيمشك أن الدرون المبتكرة التي فازت بالمرتبة الأولى في المسابقة التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، تمتاز بدقتها وأدائها العالي.

ويستمر مهرجان "تكنوفيست" حتى مساء اليوم الأحد في مطار أتيمسعود بالعاصمة أنقرة.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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