اتسعت رقعة الاشتباكات التي اندلعت بين تنظيم YPG/PKK الإرهابي ومسلحي العشائر العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، إلى ريف محافظتي الرقة والحسكة بعد مشاركة عشائر عربية أخرى.

وتمكنت العشائر العربية في منطقة عمليات نبع السلام، من تحرير 4 قرى تابعة لمحافظتي الرقة والحسكة، من احتلال التنظيم الإرهابي.

وقررت العشائر العربية في منطقة درع الفرات المطهرة من الإرهاب، الأحد، دعم العشائر العربية في دير الزور، وذلك بعد اجتماع جرى في مدينة جرابلس حضره زعماء العشائر العربية، لتطلق بعد ذلك العشائر عملية عسكرية لتطهير مناطق محيط نهر الساجور جنوب جرابلس من عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

ولاحقاً، قصفت مقاتلات روسية القرى التي سيطرت عليها العشائر العربية وفقاً لمرصد الطيران التابع للمعارضة السورية.

وما زالت الاشتباكات متواصلة بين العشائر وعناصر YPG/PKK الإرهابي في المناطق المحاذية لنهر الفرات شرق وجنوب شرقي دير الزور، فيما يواصل التنظيم الإرهابي جلب التعزيزات من محافظتي الحسكة والرقة الواقعتين تحت احتلاله.

وتصاعد التوتر بعد اعتقال أحمد الخبيل الملقب بـ"أبو خولة" قائد ما يُعرف بـ"المجلس العسكري لدير الزور" في 27 أغسطس/آب الماضي بعد دعوته إلى الحسكة من قِبل فرحات عبدي شاهين الملقب بـ"مظلوم عبدي" أحد مسؤولي التنظيم الإرهابي.

وازدادت حدة الاشتباكات المسلحة في ريف دير الزور مع انضمام عشائر عربية إلى الاشتباكات، إذ اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر PKK/YPG الإرهابي وما يُعرف بـ"المجلس العسكري لدير الزور".

ويضم المجلس العسكري عناصر من عشائر العقيدات والبوسرايا والبقارة العربية في شرق الفرات بمحافظة دير الزور، فيما تشكل عشيرة شمر العمود الفقري لمجموعة الصناديد التي تقاتل إلى جوار التنظيم الإرهابي، وكلتا المجموعتين عملت خلال السنوات الماضية تحت مظلة التنظيم.

ويبلغ عدد عناصر المجلس العسكري نحو 4 آلاف، فيما يراوح عدد عناصر الصناديد بين ألفين و3 آلاف شخص، وفق مصادر محلية.​​​​​​​