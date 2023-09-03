سياسة
3 دقيقة قراءة
سوريا.. اتساع رقعة الاشتباكات بين YPG/PKK الإرهابي والعشائر العربية
تمكنت العشائر العربية في منطقة عمليات نبع السلام، من تحرير 4 قرى تابعة لمحافظتي الرقة والحسكة، من احتلال تنظيم YPG/PKK الإرهابي، بعد اتساع رقعة الاشتباكات بين الطرفين في محافظة دير الزور شرقي سوريا، إلى ريف محافظتي الرقة والحسكة.
سوريا.. اتساع رقعة الاشتباكات بين YPG/PKK الإرهابي والعشائر العربية
اتساع رقعة الاشتباكات بين YPG/PKK الإرهابي والعشائر العربية / صورة: AA
3 سبتمبر 2023

اتسعت رقعة الاشتباكات التي اندلعت بين تنظيم YPG/PKK الإرهابي ومسلحي العشائر العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، إلى ريف محافظتي الرقة والحسكة بعد مشاركة عشائر عربية أخرى.

وتمكنت العشائر العربية في منطقة عمليات نبع السلام، من تحرير 4 قرى تابعة لمحافظتي الرقة والحسكة، من احتلال التنظيم الإرهابي.

وقررت العشائر العربية في منطقة درع الفرات المطهرة من الإرهاب، الأحد، دعم العشائر العربية في دير الزور، وذلك بعد اجتماع جرى في مدينة جرابلس حضره زعماء العشائر العربية، لتطلق بعد ذلك العشائر عملية عسكرية لتطهير مناطق محيط نهر الساجور جنوب جرابلس من عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

ولاحقاً، قصفت مقاتلات روسية القرى التي سيطرت عليها العشائر العربية وفقاً لمرصد الطيران التابع للمعارضة السورية.

وما زالت الاشتباكات متواصلة بين العشائر وعناصر YPG/PKK الإرهابي في المناطق المحاذية لنهر الفرات شرق وجنوب شرقي دير الزور، فيما يواصل التنظيم الإرهابي جلب التعزيزات من محافظتي الحسكة والرقة الواقعتين تحت احتلاله.

وتصاعد التوتر بعد اعتقال أحمد الخبيل الملقب بـ"أبو خولة" قائد ما يُعرف بـ"المجلس العسكري لدير الزور" في 27 أغسطس/آب الماضي بعد دعوته إلى الحسكة من قِبل فرحات عبدي شاهين الملقب بـ"مظلوم عبدي" أحد مسؤولي التنظيم الإرهابي.

وازدادت حدة الاشتباكات المسلحة في ريف دير الزور مع انضمام عشائر عربية إلى الاشتباكات، إذ اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر PKK/YPG الإرهابي وما يُعرف بـ"المجلس العسكري لدير الزور".

ويضم المجلس العسكري عناصر من عشائر العقيدات والبوسرايا والبقارة العربية في شرق الفرات بمحافظة دير الزور، فيما تشكل عشيرة شمر العمود الفقري لمجموعة الصناديد التي تقاتل إلى جوار التنظيم الإرهابي، وكلتا المجموعتين عملت خلال السنوات الماضية تحت مظلة التنظيم.

ويبلغ عدد عناصر المجلس العسكري نحو 4 آلاف، فيما يراوح عدد عناصر الصناديد بين ألفين و3 آلاف شخص، وفق مصادر محلية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us