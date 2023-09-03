ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته العاصمة طهران، الأحد، ملفات استراتيجية مهمة وسبل التعاون في عدة مجالات وحل الملفات العالقة بين البلدين.

وتناولت المباحثات موضوع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وأكد فيدان في كلمة له، الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني بالعاصمة طهران، مطالب بلاده للسلطات العراقية بوضع حد لوجود تنظيم PKK/YPG الإرهابي في مدينة كركوك.

وأضاف فيدان أنهم يتابعون "بحزن وقلق ما يحدث في مدينة كركوك التي تعد الوطن الأم للتركمان الذين يشكلون أحد العناصر الرئيسية والمؤسسة للعراق".

وأكد أن "السلام والاستقرار في كركوك يؤثران في السلام والاستقرار في العراق بأسره، ونرى كركوك رمزاً لثقافة التعايش السلمي."

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال المؤتمر الصحفي إنه تبادل مع نظيره التركي المقترحات والتوصيات بخصوص قضايا المياه الدولية، مشيراً إلى مناقشتهما عدداً من الاتفاقيات الأمنية والقانونية بين البلدين.

وأضاف: "بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران 30 مليار دولار".

وقال عبد اللهيان إن التعاون بين البلدين وصل إلى مراحل استراتيجية في العديد من الملفات.

ووصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، في زيارة رسمية لبحث عدة ملفات.