سياسة
2 دقيقة قراءة
وزيرا خارجية تركيا وإيران يبحثان التصدي للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها PKK
ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته العاصمة طهران، الأحد، موضوع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم PKK/YPG، بالإضافة إلى عدة ملفات استراتيجية مهمة وسبل التعاون في عدة مجالات.
وزيرا خارجية تركيا وإيران يبحثان التصدي للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها PKK
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية التركي ونظيره الإيراني بالعاصمة طهران / صورة: AFP
3 سبتمبر 2023

ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته العاصمة طهران، الأحد، ملفات استراتيجية مهمة وسبل التعاون في عدة مجالات وحل الملفات العالقة بين البلدين.

وتناولت المباحثات موضوع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وأكد فيدان في كلمة له، الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني بالعاصمة طهران، مطالب بلاده للسلطات العراقية بوضع حد لوجود تنظيم PKK/YPG الإرهابي في مدينة كركوك.

وأضاف فيدان أنهم يتابعون "بحزن وقلق ما يحدث في مدينة كركوك التي تعد الوطن الأم للتركمان الذين يشكلون أحد العناصر الرئيسية والمؤسسة للعراق".

وأكد أن "السلام والاستقرار في كركوك يؤثران في السلام والاستقرار في العراق بأسره، ونرى كركوك رمزاً لثقافة التعايش السلمي."

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال المؤتمر الصحفي إنه تبادل مع نظيره التركي المقترحات والتوصيات بخصوص قضايا المياه الدولية، مشيراً إلى مناقشتهما عدداً من الاتفاقيات الأمنية والقانونية بين البلدين.

وأضاف: "بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران 30 مليار دولار".

وقال عبد اللهيان إن التعاون بين البلدين وصل إلى مراحل استراتيجية في العديد من الملفات.

ووصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، في زيارة رسمية لبحث عدة ملفات.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us