استهدف قصف روسي مكثف، صباح اليوم الأحد، مواقع "صناعية مدنية" في منطقة الدانوب جنوب غرب أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة مدنيين.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تليغرام إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 22 طائرة مُسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد من أصل 25 أطلقتها روسيا على أوديسا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد".

وقالت القيادة الجنوبية العسكرية لأوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي إن مدنيّين على الأقل أصيبا في هجوم قالت إن هدفه "البنية التحتية المدنية للدانوب".

من جهته، أعلن الجيش الروسي الأحد أنه قصف بالمسيّرات ليلاً ميناء ريني الأوكراني المطل على نهر الدانوب، قرب الحدود مع رومانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام "خلال الليل، نفّذ الجيش الروسي ضربة بمجموعة مسيّرات استهدفت منشآت لتخزين الوقود تستخدم لإمداد معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني في منطقة أوديسا (...) جرى ضرب جميع الأهداف المحددة".

وسبق أن استُهدفت منشآت على نهر الدانوب، لا سيّما ميناء ريني وميناء إسماعيل، من قبل القوات الروسية، ونددت رومانيا حينها بالهجمات.

ومنذ انهيار اتفاق الحبوب في يوليو/تموز، أصبح الدانوب الممر الرئيسي لأوكرانيا لتصدير الحبوب.

اختراق الخطوط الروسية

في غضون ذلك، أكد الجنرال أولكسندر تارنافسكي الذي يقود الهجوم الأوكراني المضاد في الجبهة الجنوبية في تصريح لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن جيش بلاده أحرز تقدماً كبيراً من خلال اختراق خطوط روسية في جنوب البلاد.

وقال تارنافسكي: "أصبحنا الآن بين الخط الدفاعي الأول والثاني".

وأضاف: "في خضمّ الهجوم، نستكمل الآن تدمير وحدات العدو التي توفر غطاء لتراجع القوات الروسية خلف خطها الدفاعي الثاني".

وتسبب انتشار الألغام بكثافة في المنطقة في إبطاء تقدم القوات الأوكرانية التي قالت إن خبراء المتفجرات نظفوا الطريق سيراً وخلال الليل.

وأوضح تارنافسكي أن قوات موسكو "وقفت وانتظرت الجيش الأوكراني".

وقال الجنرال الأوكراني "العدو يستعين بعناصر الاحتياط، ليس من أوكرانيا فحسب بل من روسيا أيضاً. لكن عاجلاً أم آجلاً، سينفد الروس من أفضل الجنود. سيعطينا ذلك قوة دافعة للهجوم بشكل أكبر وأسرع".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية "أمضت وقتاً أطول من المتوقع في إزالة الألغام" حين شنّت هجومها المضاد في يونيو/حزيران.

وتابع: "للأسف، كان إجلاء المصابين صعباً بالنسبة إلينا. وعقّد ذلك أيضاً تقدّمنا".

وقال: "كلّما اقتربنا من النصر زادت الصعوبة. لماذا؟ لأننا، للأسف، نخسر أقوى وأفضل (جنودنا)".

وأضاف: "لذلك علينا التركيز الآن على بعض المناطق وتنفيذ المهمّة. مهما كان الأمر صعباً علينا جميعاً".